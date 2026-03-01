A Serena Brancale il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” – Sezione Campioni

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 1 marzo 2026 – Giovedì 26 febbraio 2026, alle 17:20, il Presidente del Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Enzo Sangrigoli, insieme al Fondatore Giorgio Lecca e alla Segretaria Giulia Lecca, dichiara ufficialmente concluse le votazioni dell’omonima sala stampa e procedono allo scrutinio delle preferenze espresse dalle testate accreditate (Alcune testate hanno espresso il loro voto solo

per la sezione Campioni).

Risultati delle votazioni

Sezione Campioni:

Arisa: voti n. 10

Bambole di pezza: voti n.5

Chiello: voti n.1

Dargen D’Amico: voti 0

Ditonellapiaga: voti n.14

Eddie Brock: voti n.2

Elettra Lamborghini: voti 0

Enrico Nigiotti: voti n. 10

Ermal Meta: voti n. 13

Fedez e Marco Masini: voti n.3

Francesco Renga: voti n.3

Fulminacci: voti n. 8

J-Ax: voti n. 5

Lda e Aka 7even: voti n. 2

Leo Gassmann: voti n. 1

Levante: voti n. 12

Luchè: voti n. 0

Malika Ayane: voti n. 6

Mara Sattei: voti n. 0

Maria Antonietta e Colombre: voti n. 1

Michele Bravi: voti n. 2

Nayt: voti n. 4

Patty Pravo: voti n. 0

Raf: voti n. 1

Sal Da Vinci: voti n. 1

Samurai Jay: voti n. 0

Sayf: voti n. 7

Serena Brancale: voti n. 28

Tommaso Paradiso: voti n. 4

Tredici Pietro: voti 0.

La Vincitrice della Sezione Campioni del 76° Festival di Sanremo è Serena Brancale con la canzone “Qui con me” con 28 voti.