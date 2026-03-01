A Serena Brancale il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” – Sezione Campioni

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 1 marzo 2026 – Giovedì 26 febbraio 2026, alle 17:20, il Presidente del Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Enzo Sangrigoli, insieme al Fondatore Giorgio Lecca e alla Segretaria Giulia Lecca, dichiara ufficialmente concluse le votazioni dell’omonima sala stampa e procedono allo scrutinio delle preferenze espresse dalle testate accreditate (Alcune testate hanno espresso il loro voto solo
per la sezione Campioni).
Risultati delle votazioni
Sezione Campioni:
- Arisa: voti n. 10
- Bambole di pezza: voti n.5
- Chiello: voti n.1
- Dargen D’Amico: voti 0
- Ditonellapiaga: voti n.14
- Eddie Brock: voti n.2
- Elettra Lamborghini: voti 0
- Enrico Nigiotti: voti n. 10
- Ermal Meta: voti n. 13
- Fedez e Marco Masini: voti n.3
- Francesco Renga: voti n.3
- Fulminacci: voti n. 8
- J-Ax: voti n. 5
- Lda e Aka 7even: voti n. 2
- Leo Gassmann: voti n. 1
- Levante: voti n. 12
- Luchè: voti n. 0
- Malika Ayane: voti n. 6
- Mara Sattei: voti n. 0
- Maria Antonietta e Colombre: voti n. 1
- Michele Bravi: voti n. 2
- Nayt: voti n. 4
- Patty Pravo: voti n. 0
- Raf: voti n. 1
- Sal Da Vinci: voti n. 1
- Samurai Jay: voti n. 0
- Sayf: voti n. 7
- Serena Brancale: voti n. 28
- Tommaso Paradiso: voti n. 4
- Tredici Pietro: voti 0.
La Vincitrice della Sezione Campioni del 76° Festival di Sanremo è Serena Brancale con la canzone “Qui con me” con 28 voti.