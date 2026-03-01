A Serena Brancale il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” – Sezione Campioni

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 1 marzo 2026 – Giovedì 26 febbraio 2026, alle 17:20, il Presidente del Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Enzo Sangrigoli, insieme al Fondatore Giorgio Lecca e alla Segretaria Giulia Lecca, dichiara ufficialmente concluse le votazioni dell’omonima sala stampa e procedono allo scrutinio delle preferenze espresse dalle testate accreditate (Alcune testate hanno espresso il loro voto solo
per la sezione Campioni).
Risultati delle votazioni
Sezione Campioni:

  • Arisa: voti n. 10
  • Bambole di pezza: voti n.5
  • Chiello: voti n.1
  • Dargen D’Amico: voti 0
  • Ditonellapiaga: voti n.14
  • Eddie Brock: voti n.2
  • Elettra Lamborghini: voti 0
  • Enrico Nigiotti: voti n. 10
  • Ermal Meta: voti n. 13
  • Fedez e Marco Masini: voti n.3
  • Francesco Renga: voti n.3
  • Fulminacci: voti n. 8
  • J-Ax: voti n. 5
  • Lda e Aka 7even: voti n. 2
  • Leo Gassmann: voti n. 1
  • Levante: voti n. 12
  • Luchè: voti n. 0
  • Malika Ayane: voti n. 6
  • Mara Sattei: voti n. 0
  • Maria Antonietta e Colombre: voti n. 1
  • Michele Bravi: voti n. 2
  • Nayt: voti n. 4
  • Patty Pravo: voti n. 0
  • Raf: voti n. 1
  • Sal Da Vinci: voti n. 1
  • Samurai Jay: voti n. 0
  • Sayf: voti n. 7
  • Serena Brancale: voti n. 28
  • Tommaso Paradiso: voti n. 4
  • Tredici Pietro: voti 0.

La Vincitrice della Sezione Campioni del 76° Festival di Sanremo è Serena Brancale con la canzone “Qui con me” con 28 voti.

