Festival di Sanremo. A Fulminacci il Premio della Critica “Mia Martini” – Sezione Campioni

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 1 marzo 2026 – Fulminacci – con la canzone “Stupida sfortuna” – ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” del 76° Festival della Canzone Italiana per la Sezione Campioni. A lui, 26 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa Ariston Roof. Al secondo posto Ermal Meta con 17 voti, al terzo Levante con 11. Votanti 102. Le operazioni di voto e il presente comunicato sono stati certificati dal presidente del Premio Andrea Spinelli e dalla scrutatrice Marta Cagnola, alla presenza di Carlo Casoli.

Redazione