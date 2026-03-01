Gli ascolti della serata finale del Festival di Sanremo 2026

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 1 marzo 2026 – Sono stati 11 milioni 22 mila, con uno share del 68.9 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la serata finale del 76° Festival della Canzone italiana.

La prima parte, dalle 21.45 alle 23.33, è stata vista da 13 milioni 577 mila spettatori con il 64.6 per cento di share. La seconda, dalle 23.39 all’1.59, da 9 milioni 28 mila con il 74.8 di share.

Il picco d’ascolto alle 22.00 con 14 milioni 616 mila spettatori, quello di share all’1.40 con l’83 per cento di share.

“Sanremo Start” – dalle 20.44 alle 21.40 – ha registrato 12 milioni di spettatori con il 53.3 di share.

“PrimaFestival”, dalle 20.34 alle 20.42, ha avuto un seguito 8 di milioni 155 mila spettatori con il 40.5% di share.