M5S – REFERENDUM RIFORMA MAGISTRATURA, INCONTRO AL CAM DI CORSO GARIBALDI: IL MOVIMENTO 5 STELLE DICE NO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2026 – Oggi, domenica 1° marzo, presso il CAM di Corso Garibaldi 27 a Milano, il Movimento 5 Stelle ha organizzato, su iniziativa della senatrice Elena Sironi, un incontro pubblico sul referendum relativo alla riforma della magistratura, per illustrare le gravi ricadute che questa proposta può avere sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’indipendenza dei giudici.

La consigliera regionale M5S Paola Pizzighini ha aperto i lavori ponendo ai relatori e al pubblico una serie di domande e obiezioni tipiche dei sostenitori del Sì, allo scopo di smontarle punto per punto e spiegare perché sia fondamentale non solo andare a votare, ma votare convintamente NO.

Dopo un breve saluto di Daniele Pesco, coordinatore M5S Milano, sono intervenuti Giuseppe Antoci, europarlamentare M5S; Carmela Auriemma, deputata e vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera; Valentina D’Orso, deputata M5S; ed Elena Sironi, senatrice M5S. Ha moderato l’incontro il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Gianni Barbacetto.

On. Giuseppe Antoci (M5S): “Mai come ora è fondamentale promuovere un dibattito pubblico informato e ribadire l’importanza di votare NO per difendere l’indipendenza della magistratura e l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Questa riforma punta a condizionare chi deve controllare il potere. Informatevi, perché bisogna capire fino in fondo che cosa sta accadendo al nostro sistema di garanzie: il NO è l’unico argine a uno stravolgimento pericoloso della nostra democrazia”.

Paola Pizzighini (M5S Lombardia): “Per difendere la Costituzione e una giustizia davvero indipendente dalla politica è importante andare a votare e votare NO. Questa riforma non affronta i problemi reali della giustizia, processi infiniti, carenza di personale, burocrazia soffocante, tribunali lenti, ma indebolisce i controlli sui potenti e mette a rischio la separazione dei poteri. Non renderà la giustizia né più rapida né più vicina ai cittadini: chi vota SÌ lascia intatti i veri problemi e riduce le garanzie per tutti. Il NO è la scelta di chi non vuole una giustizia piegata agli interessi della politica”.

Senatrice Elena Sironi (M5S): “Respingere questa riforma con un NO al referendum non è una bandiera di parte, non è una posizione “di sinistra” o “di destra”: è la scelta di ogni cittadino che vuole che in Italia resti intatto il potere di garanzia e di controllo della magistratura, anche nei confronti dei potenti e dei politici di turno. Con questa riforma si allenta il controllo su chi governa e si espone la magistratura alle pressioni della maggioranza politica del momento. Difendere l’indipendenza dei giudici significa difendere le libertà di tutti”.

Le deputate M5S Carmela Auriemma e Valentina D’Orso, hanno sottolineato come il Governo Meloni sia pronto a investire milioni per ridefinire i rapporti tra politica e magistratura, ma non per rafforzare i servizi essenziali e la tutela della salute dei cittadini. Hanno evidenziato che per la prima volta si introduce un condizionamento diretto della politica sulla carriera e sulla vita professionale dei magistrati; ai membri di nomina politica verrebbe di fatto affidato un mandato di controllo sulla magistratura togata; la riforma punta a limitare la capacità dei giudici di indagare sui potenti, riducendo gli spazi di autonomia e di indipendenza. Le parlamentari hanno invitato i presenti a informarsi, a difendere la Costituzione e a partecipare al voto: “Un ministro e un semplice cittadino devono poter vivere in un Paese in cui l’architettura costituzionale è giusta, equa, e chi indaga sul potere non rischia ritorsioni. Il NO al referendum è una garanzia dei diritti di tutti, non un atto di schieramento politico. Per questo chiediamo a ogni cittadina e a ogni cittadino di andare a votare NO a una riforma che indebolisce la giustizia invece di migliorarla”.