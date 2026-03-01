Milano. Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 2 marzo, alle ore 16.30 a Palazzo Marino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° marzo 2026 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 2 marzo, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

La prima ora sarà dedicata agli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Seguiranno il “Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali della città di Milano per l’anno 2026”, la “Nomina di un componente della Commissione degli esperti per la nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate” e una delibera di debito fuori bilancio.

Il Programma dei lavori prevede poi una modifica al Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio comunale e “Integrazioni al vigente Regolamento di Polizia Urbana in materia di salvaguardia dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana”.

In chiusura mozioni e ordini del giorno.



Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.



Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno dei consiglieri Michele Albiani, Luca Costamagna (Partito Democratico): Integrazione tra conservazione storica e adattamento climatico.

Mozione del Consigliere Michele Mardegan (Fratelli d’Italia): Piazza aperta via Gattamelata.

Ordine del giorno della Consigliera Marzia Pontone (Lista Sala): Proposta di adesione della Città di Milano alla Rete mondiale delle Learning cities UNESCO.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Intitolazione di un giardino pubblico e/o installazione di una targa commemorativa in memoria di Achille Barosi e Chiara Costanzo.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Iniziative del Comune di Milano per la promozione del dialogo interreligioso, la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo.

Mozione del Consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Sospensione del gemellaggio con Tel Aviv.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidi fissi Arco della Pace, Porta Venezia, Via Archinto/Isola, Navigli.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Non utilizzabilità dei Crediti di Carbonio come misura compensativa negli interventi di Rigenerazione/Trasformazione Urbana.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia): Invito a Papa Leone XIV a Milano.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei (Lista Sala): Misure per la sicurezza di chi si muove a piedi.

Mozione a firma della Consigliera Annarosa Racca (Lega): Adesione del Comune di Milano alla “Rottamazione Quinquies” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Sostegno e sviluppo di servizi innovativi di mobilità urbana e revisione delle norme comunali per il trasporto persone.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intitolazione di un’area verde in prossimità del Piccolo Teatro a Eufemia Borraccia Brancato, protagonista dell’artigianato sartoriale teatrale italiano.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Riformisti): PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza.

Mozione della consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.

Mozione a firma dei Consiglieri Valerio Pedroni, Beatrice Uguccioni, Federico Bottelli (Partito Democratico): Integrazione del Piano Casa per la promozione della formula della proprietà indivisa.

Mozione del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Misure di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado nelle aree tra il Quartiere Rogoredo e il Comune di San Donato Milanese.

Ordine del giorno del Consigliere Daniele Nahum (Riformisti): Azioni a sostegno dell’infanzia ucraina e condanna delle violenze sui minori perpetrate sui territori occupati.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Conferimento della cittadinanza onoraria alla giurista, funzionaria e relatrice delle Nazioni Unite Francesca Abanese.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.

Ordine del giorno dei Consiglieri Gianmaria Radice e Daniele Nahum (Riformisti): Impegni della città di Milano verso le vittime civili del conflitto Israelo-Palestinese.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Green Deal e Patto di stabilità e crescita.

Mozione della Consigliera Alice Arienta (Partito Democratico): Per la valorizzazione turistico culturale dell’area antistante il Palazzo della ragione e Loggia dei mercanti.

Mozione del Consigliere Marco Cagnolati (Fratelli d’Italia): Disturbo della quiete pubblica, degrado urbano e problematiche di ordine pubblico in Via Pacini. NUOVO TESTO

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Ordine del giorno a firma delle Consigliere Simonetta D’Amico, Beatrice Uguccioni e del consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico): Azioni urgenti a favore degli inquilini di Via Lorenteggio 183.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Scuola media Tiepolo di Piazza Ascoli n. 2.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Sottopasso ciclopedonale per Area Tre ponti.

Ordine del Giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Lo stato della Sicurezza della città di Milano. NUOVO TESTO

Ordine del Giorno della Consigliera Diana De Marchi (Partito Democratico): Difesa dell’educazione all’affettività, alla sessualità consapevole e al pensiero critico nelle scuole come strumenti fondamentali di prevenzione della violenza e promozione della cittadinanza democratica.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Contributo di solidarietà per danni causati dalle esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro e moratoria sulle contravvenzioni elevate il 23-9-2025.

Ordine del Giorno dei consiglieri Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara (Europa Verde): Gestione extracosti Villaggio olimpico.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Semafori pedonali.

Ordine del Giorno a firma dei consiglieri Alessandro Giungi (Partito Democratico) e Daniele Nahum (Riformisti): Censura alla nota della Direzione Generale Detenuti e trattamento del DAP n. 454011 del 21.10.2025. con richiesta del suo annullamento agli Organi istituzionali preposti.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Sostegno del Comune di Milano al piano di pace promosso dall’amministrazione americana guidata da Donald Trump.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Istituzione di una task force per l’accessibilità e nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità.

Mozione del Consigliere Piscina (Lega): Costituzione del Comune di Milano quale parte civile contro i danni causati da alcuni manifestanti pro Global Sumud Flotilla al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo.

Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Intitolazione di una via o un largo a Massimo Martini.

Mozione a firma del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Richieste per migliorare la vivibilità in Via Don Orione.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Intitolazione fermata metropolitana “Gorla” ai “Piccoli Martiri di Gorla”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Tutela del monumento a Vittorio Emanuele II in occasione dei festeggiamenti di San Silvestro in Piazza Duomo.

Mozione a firma del consigliere Alessandro Verri (Lega): Blocco lavori relativi all’intervento di urbanistica tattica in piazza Bettini e apertura di un percorso partecipativo di vera riqualificazione.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Roberta Osculati e Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Intitolazione di un luogo della città a ricordo della nascita della radiofonia privata.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina: Rinvio al 1-10-2028 del Divieto di accesso e di circolazione nelle ZTL “AREA B” e “AREA C” dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi EURO 2 e 3, a gasolio EURO 2 e 3 e a benzina a quattro tempi EURO 0, 1 e 2.

Mozione del Consigliere Michele Mardegan (Fratelli d’Italia): Posizionamento targa Cristina Scozia e vittime della strada a Milano.

Mozione consiglieri Rosario Pantaleo (Partito Democratico) e Luca Bernardo (Forza Italia): Richiesta di intervento verso Agenzia Dogane e Monopoli.