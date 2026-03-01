Referendum. Rozzano: incontro pubblico “Le ragioni del Sì”

Sabato 7 marzo – Ore 18.00 – Cascina Grande

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 1 marzo 2026 – Si terrà sabato 7 marzo alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze della Cascina Grande a Rozzano, l’incontro pubblico “Le ragioni del Sì”, un momento di approfondimento sulle motivazioni a sostegno della riforma oggetto del prossimo referendum.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di esponenti politici e istituzionali.

L’incontro sarà moderato da Mara D’Addona, consigliere comunale di Rozzano, insieme a Christian Lo Surdo, Presidente del Comitato SìRiforma.

«La giustizia attraversa la vita di ciascuno di noi, ogni giorno, spesso senza che ce ne accorgiamo. Il mio ruolo, come moderatore, è aiutare a fare chiarezza e creare un confronto comprensibile e utile per tutti i cittadini», dichiara Mara D’Addona.

«Il Comitato SìRiforma – aggiunge il presidente Christian Lo Surdo – promuove momenti di dialogo aperto per aiutare le persone a comprendere il significato della riforma. Questo incontro, insieme ai gazebo sul territorio, rappresenta un passaggio importante per chiarire i punti essenziali e favorire un voto informato.»

L’evento è aperto alla cittadinanza.