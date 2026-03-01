ROZZANO CAPITALE DELLA PALLAVOLO: DOPPIO TRIONFO PER IL CRAZY VOLLEY NELLE FINALI REGIONALI UNDER 17 PGS – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 1 marzo 2026 – Sabato 27 febbraio resterà impresso come una pietra miliare nella storia dello sport rozzanese. Il PalaCrazy di via Lambro ha vissuto una giornata di gloria, celebrando un “doppio successo” che consacra il Crazy Volley e la città di Rozzano come polo d’eccellenza della pallavolo nel sud di Milano.

Una sede d’eccellenza: il PalaCrazy si fa regionale

Il primo grande successo della giornata è stato organizzativo. Il Comitato Regionale PGS ha scelto il PalaCrazy come teatro per le Finali Regionali Under 17, un riconoscimento al lavoro della società neroarancio nel valorizzare le strutture cittadine. L’impianto si è fatto trovare pronto, accogliendo tifoserie da tutta la Lombardia in una cornice di pubblico straordinaria, dimostrando che Rozzano dispone di strutture all’altezza dei grandi eventi sportivi.

La giornata si è aperta con la finale per il 3° e 4° posto, che ha visto il Kolbe Legnano imporsi con un netto 3-0 sul Billa Milano, conquistando meritatamente il gradino più basso del podio.

Apoteosi Neroarancio: l’Under 17 è Campione Regionale

Il clou dell’evento è stata la finalissima tra Lissone Volley Team e i padroni di casa del Crazy Volley Rozzano. I “tigrotti”, guidati dai coach Lorenzo Caronia e Alessandro Foglia, sono arrivati all’atto finale coronando una stagione strepitosa, segnata da una sola sconfitta in tutte le gare disputate.

Davanti a spalti gremiti e alla presenza dell’Assessore allo Sport di Rozzano, Marco Paolini, il match è stato un concentrato di tecnica e adrenalina:

Dopo un primo set dominato dal Crazy, Lissone ha risposto con carattere aggiudicandosi il secondo parziale.

Nel terzo set, la determinazione rozzanese ha spezzato l’equilibrio, portando i neroarancio avanti 2-1.

Il quarto set è stato un crescendo di emozioni: spinti dal tifo incessante del pubblico di casa, i ragazzi del Crazy sono rimasti freddi nei momenti decisivi, chiudendo il match con una potente schiacciata che ha dato il via alla festa.

Rozzano: nuovo polo del volley

Il trionfo del capitano Stefano Belotti e dei suoi compagni non è solo un successo sportivo, ma il simbolo di un movimento pallavolistico inarrestabile. Il Presidente del PGS Regionale, Ferruccio Colombo, premiando le squadre, ha lodato l’organizzazione impeccabile e il fair play del pubblico, sottolineando come il Crazy Volley rappresenti oggi un modello di crescita per il volley giovanile.

“Ospitare e vincere un titolo regionale è la prova che Rozzano sta diventando un punto di riferimento fondamentale per il volley nel sud milanese,” ha commentato Massimo Marca, Presidente dell’ASD Crazy Volley. “Le nostre strutture e la qualità dei nostri atleti proiettano la città in primo piano nel panorama sportivo lombardo e siamo certi che anche l’Amministrazione Comunale continuerà a supportare la crescita dell’intero movimento.”

Con il titolo di Campioni Regionali in bacheca, il Crazy Volley non si ferma: le fasi primaverili e i campionati FIPAV sono già nel vivo, con l’obiettivo di continuare a portare in alto il nome di Rozzano.