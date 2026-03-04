ANTISEMITISMO, SAVINO (MEF): “DAL SENATO UN SEGNALE CHIARO CONTRO ODIO E INTOLLERANZA”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 4 marzo 2026 – «L’approvazione in Senato del provvedimento per il contrasto all’antisemitismo rappresenta un passo importante per rafforzare la tutela dei valori fondamentali della nostra democrazia». Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, commentando il via libera dell’Aula al disegno di legge che introduce misure specifiche di contrasto all’antisemitismo e adotta la definizione operativa di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto.

«L’Italia – prosegue Savino – ribadisce con chiarezza il proprio rifiuto di ogni forma di antisemitismo e di discriminazione. Non un atto simbolico, ma uno strumento concreto che rafforza l’impegno delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di odio, attraverso monitoraggio degli episodi, contrasto all’odio online, formazione e iniziative di sensibilizzazione».

«Investire nella conoscenza, nella memoria e nell’educazione al rispetto è fondamentale per prevenire stereotipi e discriminazioni. In una fase internazionale segnata da tensioni e dal riemergere di episodi di intolleranza, l’Italia deve continuare a essere un presidio fermo dei valori della libertà, del pluralismo e della dignità della persona», conclude Savino.