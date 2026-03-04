DDL ANTISEMITISMO: COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO, ‘MACCHIA INDELEBILE PER LA SINISTRA’

Il presidente Walker Meghnagi: “Grazie al governo che si assume una grande responsabilità”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2026 – “Fino all’ultimo abbiamo sperato che ideologie estremiste non fermassero una legge nata per arginare l’ondata di violenza che in Italia sta interessando i cittadini di religione ebraica. Non è stato così: in troppi a sinistra hanno preferito abbandonare la Comunità ebraica nonostante tutti i dati e le cronache quotidiane parlino di un drammatico aumento delle aggressioni contro gli ebrei”. Così il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, commenta il voto in Senato sul ddl di contrasto all’antisemitismo, dove il M5S e Avs hanno votato no e il Pd si è spaccato.

“Il governo italiano ha invece il merito di non seguire la corrente antisemita e difendere i valori di civiltà presenti nella nostra Costituzione. Così facendo – prosegue Meghnagi – la maggioranza sta assumendosi una grande responsabilità: quella di dare vita a una legge che è importante dal punto di vista legislativo ma anche per il messaggio sociale che vuole dare. Per questo vorrei esprimere il mio sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto dal presidente Ignazio La Russa, da Maurizio Gasparri, da Lucio Malan, da Massimiliano Romeo, da Mariastella Gelmini e da Ivan Scalfarotto, oltre che da quei parlamentari PD che non si sono piegati alle indicazioni del partito. Il messaggio che lancia la sinistra che non ha appoggiato il ddl contro l’antisemitismo, invece, rimarrà scolpito nella storia della sinistra come una macchia indelebile”, conclude Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano.