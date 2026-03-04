Elezioni Amministrative Corsico: lettera aperta di Forza Italia e Lega Salvini Premier

(mi-lorenteggio.com) Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

esprimendo grande soddisfazione per la scelta dell’ Ingegner Gianmarco Zuccherini come candidato Sindaco del Centrodestra alle prossime elezioni corsichesi, sono doverose alcune precisazioni. Questo perché leggiamo ricostruzioni fantasiose riguardo al percorso che ci ha portato all’ azzeccata individuazione del nostro candidato.

Ci limitiamo a elencare alcune questioni:

1) dopo circa 20 mesi in cui, parafrasando Blade Runner, “abbiamo visto cose che voi umani non potete immaginare”, nell’ ottobre del 2025 si sancisce un accordo politico tra Forza Italia e Lega Salvini Premier a Corsico. L’ accordo politico indicò come candidato Sindaco il Consigliere Roberto Mei di Forza Italia;

2) la candidatura del Consigliere Mei è sostenuta dai due partiti sia a livello locale che ai livelli superiori di entrambe le forze, con i quali è stato concertato ogni passaggio;

3) si aprì il tavolo regionale sul quale l’unica candidatura UFFICIALMENTE sostenuta da partiti è quella del Consigliere Roberto Mei. Ma al tavolo si valuta anche la possibilità di individuare un autorevole candidato civico, come è poi avvenuto;

4) appena la candidatura dell’ Ingegner Gianmarco Zuccherini ci fu comunicata ufficialmente, Forza Italia e Lega Salvini Premier hanno, documentalmente, comunicato la loro IMMEDIATA accettazione della proposta, con soddisfazione e alta considerazione nei riguardi del neo – candidato;

5) siamo pronti, come un sol uomo, a chiedere il voto ai cittadini di Corsico con impegno e determinazione diuturna a sostegno dell’ Ingegner Gianmarco Zuccherini, della coalizione e dei nostri partiti;

6) solidali nei confronti di chiunque abbia visto deluse le proprie aspettative, i fatti veri, nudi e crudi sono rappresentati dal fatto che UFFICIALMENTE i candidati alla carica di Sindaco di Corsico sono stati Roberto Mei e, come ipotesi, un candidato civico poi individuato, opportunamente, nell’Ingegner Zuccherini;

7) DIVERSAMENTE da chi descrive fantasiosi passi indietro da candidature, noi che ci siamo davvero messi immediatamente a disposizione del candidato Zuccherini a cominciare dal nostro riferimento Roberto Mei, non diciamo di aver fatto un PASSO indietro, perché siamo convinti invece di aver fatto DIECI passi avanti nel metterci a disposizione di un candidato autorevole come l’ Ingegner Zuccherini.

Crediamo, per il momento, meglio fermarci qui.

Conclusione: cominciamo a lavorare.

I nostri migliori saluti