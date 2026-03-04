Festival dell’Economia di Trento 2026: a Milano la conferenza stampa di presentazione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2026 – Si terrà martedì 31 marzo nel capoluogo lombardo la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival dell’Economia di Trento, in programma dal 20 al 24 maggio 2026. L’incontro, alle 11.30 all’Auditorium del MUDEC – Museo delle Culture in via Tortona 56, sarà l’occasione per illustrare il tema scelto per quest’anno, “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”, e per anticipare i contenuti, le linee di approfondimento e il programma della manifestazione.

Il Festival dell’Economia di Trento, organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione del Comune e dell’Università di Trento, si conferma come uno dei principali appuntamenti di riflessione economica e civile a livello nazionale e internazionale. L’edizione 2026 porrà al centro il rapporto tra dinamiche di mercato, trasformazioni dei poteri economici, politici e tecnologici, e il ruolo delle nuove generazioni in un contesto segnato da profondi cambiamenti globali.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Festival.