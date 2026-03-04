MILANO È MEMORIA. PUBBLICATO BANDO PER INIZIATIVE PALINSESTO 2026 

Dal Comune 60mila euro per sostenere i progetti di enti, associazioni e gruppi di cittadini e cittadine

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2026 – È stato pubblicato nella sezione Bandi e Gare del sito del Comune di Milano l’avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di nuove iniziative da inserire nel palinsesto del progetto Milano è Memoria per il 2026. Sarà data priorità, con un punteggio aggiuntivo, alle proposte inerenti all’ottantesimo anniversario del Referendum istitutivo della Repubblica italiana.



“I giorni della democrazia. Ottant’anni di Repubblica italiana” è il titolo del progetto complessivo per cui la Giunta comunale ha già approvato le linee guida di un ampio programma di eventi dedicati alla Liberazione, di cui il presente bando è parte integrante.

Il bando ha a disposizione una capienza complessiva di 60mila euro. Ogni singolo progetto finanziato potrà ricevere fino a 5mila euro, per un massimo dell’80% del suo costo. Il bando rimarrà aperto fino al 25 marzo e vi possono partecipare enti, associazioni e gruppi di cittadini e cittadine per iniziative senza fine di lucro. Le iniziative potranno concludersi nella fase attuativa entro il mese di gennaio 2027.



Il progetto Milano è Memoria continua così la missione di raccontare, testimoniare e diffondere l’identità di Milano, facendo conoscere i suoi valori fondanti, i fatti e i protagonisti della sua storia e di questi valori, patrimonio della comunità e impegno verso le giovani generazioni. Dal suo avvio Milano è Memoria ha favorito la realizzazione di iniziative sostenendo più di un centinaio di soggetti (associazioni e gruppi spontanei di cittadini e cittadine) grazie a bandi usciti con cadenza annuale, dal 2019 ad oggi, per un investimento complessivo – comprese le risorse stanziate quest’anno – di 460mila euro. Al centro l’impegno a raccontare e testimoniare l’identità cittadina dall’antifascismo alla solidarietà sociale, dalle stragi neofasciste alla lotta contro le mafie, alla pace e molto altro, ruotando intorno a quattro date cardine: il 27 gennaio (Giorno della Memoria delle Vittime della Shoah); il 25 aprile (Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo); il 9 maggio (Giorno della Memoria delle Vittime del Terrorismo e delle stragi di tale matrice); il 12 dicembre (Strage di Piazza Fontana).



I progetti sostenuti da Milano è Memoria rappresentano un palinsesto di ampia varietà e qualità, molti dei quali realizzati con la partecipazione di istituti scolastici cittadini, associazioni territoriali, enti e istituzioni culturali e storiche, e hanno visto l’utilizzo di numerosi e diversi linguaggi (social, film, documentari, spettacoli teatrali, iniziative pubbliche, workshop, corsi, pubblicazioni) grazie alla partecipazione spontanea di cittadini e cittadine, testimoni, giornalisti e scrittori.

Il tutto raccolto e promosso dal sito dedicato.

