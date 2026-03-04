Paralimpiadi, la mobilità in Val di Fiemme

(mi-lorenteggio.com) Trento, 4 marzo 2026 – Da sabato 7 a domenica 15 marzo la Val di Fiemme ospiterà i Giochi Paralimpici e saranno riattivate le procedure riguardanti la mobilità e il trasporto pubblico già messe in campo in occasione delle Olimpiadi dalla Protezione Civile in collaborazione con le varie strutture provinciali, Fondazione Milano Cortina, Questura di Trento e Trentino Trasporti. L’imperativo rimane quello di garantire un traffico fluido e il minor disagio sia per il pubblico sia per i residenti e quanti non sono interessati all’evento. “Sulla base degli ottimi risultati ottenuti alle Olimpiadi – affermano il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore ai trasporti Mattia Gottardi – anche durante le Paralimpiadi la Protezione Civile aprirà la Sala operativa Provinciale nei giorni delle competizioni e attiverà il piano di mobilità per la valle che ha ricevuto molti apprezzamenti. Ci attendiamo ancora una volta un traffico senza particolari rallentamenti che consenta le normali attività di residenti e lavoratori e un sistema di trasporti che permetta a tutti gli appassionati di raggiungere in completa sicurezza lo stadio del Fondo a Lago di Tesero e godersi appieno le gare”.

Mobilità

Senza il coinvolgimento dello stadio del salto di Predazzo, i Giochi Paralimpici si svolgeranno soltanto nell’impianto di Lago di Tesero e di conseguenza le uniche modifiche alla viabilità in val di Fiemme saranno quelle legate al centro del fondo. Non cambiano i perimetri di traffico (zona rossa, viola e gialla) attivi sulla base del calendario gare (7,8, 10, 11, 13, 14 e 15 marzo) a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento e fino a un’ora dopo la sua conclusione, così come le limitazioni per i residenti di Lago di Tesero .

Parcheggi

Per le Paralimpiadi saranno disponibili al pubblico i posti a sedere della tribuna accanto al rettilineo di arrivo (i cancelli apriranno un’ora prima dell’inizio delle gare), mentre non sarà possibile utilizzare i posti in piedi visti in occasione delle Olimpiadi. Come per i Giochi Olimpici non sarà possibile raggiungere lo stadio del fondo con il proprio mezzo, gli spettatori potranno utilizzare i tre parcheggi dedicati: Lido di Molina (FPR1, 180 posti, Molina di Fiemme, linea bus TS03), Piazzale delle Bore (FPR4, 196 posti, Predazzo, linea TS04) e Piazzale delle Bore (FPR5, 200 posti, Moena, linea TS04), mentre il parcheggio Campo Sportivo (FPR6, Moena) sarà utilizzato come parcheggio bus dei gruppi organizzati. Da tutti questi parcheggi sarà attivo un servizio navetta che porterà il pubblico nella sede di gara. Rimane attivo anche il Tesero Bus Terminal Spettatori di località Val a Tesero con il percorso pedonale che porterà all’ingresso dell’impianto.

Trasporti

Per quanto concerne i trasporti, dal 7 al 15 marzo tornerà attiva la procedura già vista per le Olimpiadi e quindi saranno gratuiti i mezzi pubblici su gomma in Val di Fiemme gestiti da Trentino Trasporti. Nello specifico sono gratuite le linee B101 (Ora – Cavalese – Predazzo – Moena – Penia), B102, B103, B104, B109, B111, B112, B113, B120, B122 e B123 (limitato a passo San Pellegrino). Orari e trasporti in dettaglio alla pagina internet dedicata di Trentino Trasporti, disponibile (come tutto il sito) anche in lingua inglese e lingua tedesca.

Iniziative collaterali

Infine, al pari di quanto avvenuto per i Giochi Olimpici anche nella settimana paralimpica sarà possibile seguire le gare paralimpiche sui maxischermi nelle piazze di Cavalese, Tesero e Predazzo, mentre in serata si svolgeranno una serie di concerti ed esibizioni di danza. Maggiori informazioni qui.