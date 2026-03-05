AL VIA LE PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026: LA LOMBARDIA PROTAGONISTA DI SPORT, INCLUSIONE E LEGACY CONCRETA

ASSESSORE LUCCHINI: GHE SEM! INSIEME PER UNA LOMBARDIA SEMPRE PIÙ ACCESSIBILE



(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 5 marzo 2026 – Prendono il via le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, un appuntamento storico che unisce sport di altissimo livello, valori di inclusione e partecipazione.

In questi anni sono state mappate circa 170 iniziative di legacy sul territorio lombardo: interventi su mobilità, riqualificazione di impianti sportivi, sviluppo di turismo accessibile, innovazione tecnologica, formazione e proposte di sport paralimpico.

Tra queste, un ruolo centrale è svolto dal progetto STAI, giunto alla 2^ edizione, sostenuto con oltre 6 milioni di euro nelle province di Pavia e Sondrio, che prevede formazione per operatori turistici, tirocini per persone con disabilità e interventi per migliorare l’accessibilità delle strutture ricettive, servizi di interpretariato in Lingua dei Segni (LIS), Spazi di Quiete per persone con disabilità intellettive e applicazioni digitali dedicate al turismo accessibile.

“L’avvio delle Paralimpiadi – sottolinea l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini –rappresenta un momento di grande emozione e orgoglio per la Lombardia. Questo evento non è soltanto una competizione sportiva di altissimo livello, ma un messaggio potente di determinazione, talento e pari opportunità.”

“Abbiamo voluto che la Paralimpiade – prosegue Lucchini – fosse un acceleratore di cambiamento . Le circa 170 iniziative di legacy dimostrano che abbiamo lavorato non solo per l’evento, ma per il futuro. Ogni stazione resa accessibile, ogni impianto adeguato, ogni percorso formativo attivato rappresenta un investimento stabile sulla qualità della vita delle persone con disabilità”.

“Gli atleti paralimpici – conclude l’assessore – sono testimoni straordinari del valore dell’inclusione. Il loro esempio parla ai giovani, alle famiglie, alle comunità. Come Regione continueremo a sostenere lo sport paralimpico e tutte le politiche che favoriscono autonomia e piena partecipazione”.

Redazione