Allianz Milano, finale di stagione senza Recine, vicina al suo schiacciatore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2026 – L’urlo di gioia per la vittoria 3-0 nella semifinale di andata di Challenge contro l’Altekma SK Izmir si spezza in gola per l’infortunio occorso a Francesco “Checco” Recine, che ha riportato durante il terzo set la rottura del tendine d’Achille sinistro. Il primo pensiero di tutta la grande famiglia Allianz Milano va ovviamente a Checco, con il più grande in bocca al lupo per il recupero dall’infortunio. Lo staff medico e fisioterapico della società è al suo fianco per seguire l’evolversi della situazione.

La stagione 2025/26 si conferma sventurata per i colori Powervolley, con gli stop di Rotty e Kreling prima di iniziare il campionato, quindi di Otsuka e ora di Recine, peraltro anche alla vigilia dei playoff che vedranno Allianz Milano impegnata nei quarti di finale a Verona domenica alle 18.00 (diretta RaiPlay e VBTV) contro la squadra di coach Fabio Soli, vincitrice della Coppa Italia, seconda in stagione regolare e seconda nella recentissima Supercoppa. Domenica 15 marzo è prevista gara 2 all’Allianz Cloud, con gara 3 a Verona mercoledì 18. Tra le prime due sfide, la partita di ritorno in Turchia contro Izmir, giovedì 12 alle 20.00. Ad Allianz Milano, così come nei quarti, sarà sufficiente vincere due set per raggiungere la seconda finale della sua storia.

Dall’altra parte del tabellone c’è stato invece grandissimo equilibrio tra il VK Slovan Bratislava e il Lindemans Aalst di coach Frank Depestele. Hanno vinto i belgi 2-3 in Slovacchia dopo quasi tre ore di gioco (173 minuti) con due parziali, il secondo e il terzo, davvero importanti: 44-42 e 29-31. Una partita anche strana con risultato netto per il Lindemans nel primo set (11-25) e per Bratislava nel terzo (25-14), infine l’equilibrato tie break 13-15.

Tra i belgi, importante la prestazione dello schiacciatore-ricevitore americano Camden Gianni, autore di 32 punti, con 9 ace e 19 attacchi (12 dei quali su break point). Di rilievo anche i 10 muri personali del centrale belga, coetaneo di Ferre Reggers, Beau Wortelboer. Nel Bratislava sono stati 27 i punti (24 dei quali in attacco) del 24enne Michal Trubac.

Per Allianz Milano sarà ancora una volta indispensabile compattarsi nelle difficoltà in questo mese di marzo con appuntamenti ravvicinati e importanti, come ha chiesto coach Roberto Piazza e auspica il capitano Ferre Reggers, MVP anche nella sfida di Challenge contro Izmir.

«Domenica arriva un’altra partita tostissima contro Verona. Anche la semifinale di Challenge non è stata una gara facile. Siamo andati lunghi, siamo stati vicini e abbiamo speso tante energie. Dobbiamo recuperare il più velocemente possibile, purtroppo senza Checco, perché domenica inizia la parte più importante della stagione. Dovremo essere al 100% perché dall’altra parte c’è Verona e sappiamo bene che non sarà facile».

Foto Credit Alessandro Pizzi