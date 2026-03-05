Allianz Milano si prende con un 3-0 l’andata di semifinale di Challenge

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2026 – Tre a zero all’Allianz Cloud, Milano si prende la gara di andata di semifinale di Challenge con il migliore risultato possibile, dopo una sfida però tutt’altro che scontata e a lungo in equilibrio in particolare nei primi due parziali. Il secondo set è una vera maratona, chiuso 32-30 dalla squadra del presidente Lucio Fusaro. Nel terzo escono i migliori valori di Allianz Milano. La festa del 3-0 finale viene però rovinata dall’infortunio di Checco Recine, che deve lasciare il campo sul 9-7. Le sue condizioni sono già in corso di valutazione da parte dello staff medico e fisioterapico di Allianz Milano.

La partita.

Apertura di gara con un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa dell’ex presidente della Cev, il serbo Aleksandar Boricic.

L’Altekma Sk Izmir parte con il capitano Buculjevic in palleggio in diagonale all’ex Monza e Taranto Lawani, Kirkit e l’ex Verona Ewert laterali, Pinar e Ondes al centro, con Sahin libero. Risponde coach Roberto Piazza con Kreling in diagonale al capitano Reggers, Recine e Otsuka schiacciatori ricevitori, Masulovic e Caneschi al centro con Catania libero.



Primo set.

Partenza punto a punto, Reggers fa il 4-3. Kreling sale in cattedra, smarca Otsuka, poi mura con Masulovic Ewert e c’è l’ace del giapponese: 9-6 Allianz Milano. Allianz Milano appare in controllo, Masulovic a muro anche su Lawani e 13-8. Il set è però ancora lungo, un muro di Pinar e 13-10, l’Altekma è viva. Lawani chiude uno scambio lungo 14-12. Kirkit gioca alto sulle mani del muro e Piazza spende il suo primo time out: 15-14. Reggers riporta Allianz a +2 (17-15). Il muro di Kreling timbra il 19-16 con secondo time out Izmir. La squadra turca rimane comunque nel match, serve un’ultima zampata per chiudere il parziale. Copertura monster di Otsuka, Lawani manda out e 23-20. Dentro Kursav per Pinar, il suo servizio va out: 25-21. Sono 4 i muri di Milano (2 di Masulovic) contro i 3 di Izmir, Allianz attacca meglio: 52% contro il 36%. Sono 7 i punti di Reggers contro i 5 di Lawani.

Secondo set.

La squadra turca si porta sul 3-4, pareggia Reggers. Otsuka firma il sorpasso 6-5. Reggers vola oltre i led a difendere un pallone, ma è l’Altekma a chiudere il punto dell’8-10. Altra azione infinita e “sporca”, Reggers fa l’11-12. L’ace di Lawani dice 11-14 e costringe Piazza al time out. Al rientro il francese fa ancora ace, serve qualcosa di più da Allianz. Ancora Lawani da posto due per il 15-18. Doppio monster block prima Masulovic, poi Reggers: 17-18 e time out chiesto da Omer Tok. Il muro di Allianz fa anche il pareggio e il sorpasso: 19-18 con immediato time out turco. Sul 20-20 dentro Zambak al servizio, l’Altekma si prende altri due punti: 20-22 con time out Piazza. L’attacco in rete di Ewert vale il pareggio 22-22, ancora un errore dell’americano per il sorpasso 23-22. E’ un’altalena di emozioni, Izmir avanti 23-24 e dentro Di Martino per Caneschi. Poi Lindqvist per Kreling sul 25-25. E’ un parziale infinito. Servizio Emir sul 29-29, Reggers mette l’ennesimo punto. Dentro Ichino su Otsuka. La chiude ancora il capitano dopo lo scambio più bello del match fino a questo momento: 32-30 dopo 39 minuti. Il capitano di Milano mette altri 15 palloni per terra. Le percentuali di attacco si sono però pericolosamente avvicinate: 40% e 38%, Izmir inoltre ha messo 2 ace contro gli 0 di Milano, che vince però nei muri 5-3.

Terzo set.

Deve provare a chiuderla Allianz Milano. Primo tempo dietro per Reggers e 5-2. Ondes sfrutta una slash per il 6-5. Nulla può la coriacea squadra turca contro il servizio di Otsuka: 8-5. Sul 9-7, Recine subisce un infortunio che lo costringe a lasciare il campo. Dentro Ichino. Il muro di Masulovic fa il 12-8. Reggers fulmina in parallela per il 17-13, seguono due punti dell’Altekma, poi Ichino è bravo a firmare il 19-15. La pipe di Otsuka corretta da out a in dal video check 20-16. Otsuka firma il 22-17 che sembra il viatico per chiudere set e match, anche perché Masulovic trova con l’aiuto del net l’ace del 23-17. La chiude Otsuka 25-18. Allianz si aggiudica il primo tempo di questa semifinale. Gli basteranno due set in Turchia per staccare il pass per la finale, ma sarà un’altra partita difficile. Si gioca ad Izmir giovedì 12, ma prima c’è gara 1 di play off, quarto di finale con Rana Verona.

ALLIANZ MILANO – ALTEKMA SK IZMIR 3-0

(25-21, 32-30, 25-18)



ALLIANZ MILANO: Kreling 2, Reggers 28, Recine 2, Ichino 1, Caneschi 3, Masulovic 9, Catania (L), Lindqvist, Benacchio ne, Di Martino, Otsuka 14, Corbetta (L2) ne, Barbanti ne, Masajedi ne. All.: Roberto Piazza. Ass.: Nicola Daldello.

ALTEKMA SK IZMIR: Kara (L2), Ewert 10, Kirkit 8, Lawani 16, Zambak, Hamarat ne, Sahin (L), Öndes 3, Kursav, Buculjevic 2, Derince ne, Pinar 6, Kandemir ne, Dokumaci ne. All. Ömer Tok, 2° All. Mahir Emre Can



Arbitri: Fedor Tirsel (Rep. Slovacca) e Magnus Hagström (Svezia)



Spettatori 1.391

MVP: Ferre Reggers

Note: durata set 25’, 39’ e 29’ per un’ora e 33 minuti. Muri punto: Milano 11, Izmir 6. Battute punto: Milano 3 (con 20 errori), Izmir 2 (15 errori). Attacco punto: Milano 46%, Izmir 38%. Ricezione positiva: Milano 49% (22% perfetta), Izmir 52% (23%). Cambio palla dopo ricezione positiva Milano 56%, Izmir 44%; dopo ricezione negativa Milano 46%, Izmir 43%. Contrattacco punto: Milano 42%, Izmir 31%.

Le parole di coach Roberto Piazza al termine della partita



“Sapevamo che sarebbe stato difficile oggi, contro una squadra ostica che lotta su ogni pallone. L’avevo studiata a fondo. Certo noi gli abbiamo dato una mano nel primo e secondo set a restare sempre nel match. E lì bisogna che ci svegliamo un pochino tutti quanti, ci abbiamo messo proprio del nostro. Nell’ultimo set invece siamo usciti bene, purtroppo c’è stato l’infortunio di Checco. Adesso il nostro staff medico ne valuterà l’entità. Nella difficoltà possiamo dire che la squadra si è unita anziché sgretolarsi come era successo in altri momenti della stagione. Stagione nella quale gli infortuni ci hanno perseguitato. Adesso, con calma iniziamo a pensare alla partita di domenica con Verona. Poi dobbiamo andare a Izmir la settimana prossima, con un clima che non è dei migliori, e non parlo certo del meteo o di sport. Speravo di giocare mercoledì in Turchia, per recuperare un po’ meglio, invece giocheremo giovedì, quindi arriveremo a gara 2 un po’ come arriveremo, ma sono sicuro che la squadra risponderà bene”.