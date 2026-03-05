Basiglio – Cinque tappe per ricordare l’autodeterminazione femminile

Domenica 8 marzo, alle ore 18, alla Casa della danza e della musica, l’incontro con la giornalista Annalisa Monfreda chiuderà la prima parte del ciclo di appuntamenti pensati per celebrare la “Giornata internazionale della donna” e il suo ruolo in 80 anni di Repubblica italiana, con uno sguardo all’Europa

(mi-lorenteggio.com) Basiglio (5 marzo 2026) – Ottant’anni di voto e diritti: Basiglio ha deciso di celebrare la “Giornata internazionale della donna” con un percorso di valorizzazione della figura femminile, tra memoria storica e sfide quotidiane. Percorso iniziato il 27 gennaio scorso, con la proiezione di un film dedicato a Simone Veil, prima presidente del Parlamento europeo.

«Avevamo le mani che tremavano. Non era solo un pezzo di carta, era la nostra voce che finalmente usciva dal silenzio». Nella testimonianza di una delle elettrici del marzo 1946 è racchiuso il senso del percorso che l’amministrazione comunale ha scelto di intraprendere per celebrare un compleanno speciale, gli 80 anni della democrazia italiana.

Cinque appuntamenti a Basiglio che costituiscono il racconto di un’emancipazione che passa attraverso la cultura, l’impegno delle istituzioni e la riflessione sulla quotidianità.

«Ottant’anni fa le donne non hanno solo votato, hanno contribuito a fondare la Repubblica – commenta la sindaca Lidia Reale – e quelle schede strette tra le mani sono il pilastro invisibile, ma solidissimo, su cui poggia la nostra democrazia. È un riconoscimento che va oltre il genere. Non serve infatti declinare una parola al femminile per definire il valore di una donna. Se una persona ha valore, questo le deve essere riconosciuto in quanto individuo, indipendentemente dal genere».