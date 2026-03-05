CASA. RIQUALIFICAZIONE DI CASCINA BOLDINASCO, IN CORSO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Bottero: “Individuato l’operatore che svilupperà l’intervento di recupero dell’antica cascina di via De Lemene: porteremo nel quartiere alloggi a canoni accessibili, posti letto per studenti, servizi collaborativi e aree verdi”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2026 – Procede il percorso di restituzione al quartiere Gallaratese e alla città dell’antica Cascina Boldinasco, in via De Lemene 51-55-59. Tramite bando di gara, nell’ambito di una procedura di Partenariato pubblico privato, il Comune di Milano ha individuato l’operatore economico che si occuperà della riqualificazione dello storico stabile e della gestione dei servizi abitativi che qui saranno realizzati. Si tratta del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Giuppi Srl, Campesi Impianti Srl, Samstaval Srl, A.C.E. Impianti Srl, che aveva avanzato la proposta di progetto posta a base dell’avviso pubblico.

È attualmente in corso la progettazione definitiva dell’intervento da parte dell’operatore aggiudicatario, che dovrà essere validata dall’Amministrazione. Successivamente potrà essere sottoscritto il contratto di concessione e saranno consegnate all’operatore le aree per l’avvio dei cantieri.

“Questo è un progetto interessante e strategico per la città, sia perché proponendo alloggi a canone calmierato e posti letto per studenti contribuisce a rispondere ai bisogni abitativi di tante e tanti cittadini, sia perché grazie ai servizi collaborativi previsti, agli orti e alla sistemazione del verde circostante, la cascina diventerà luogo positivo di incontro e coesione sociale per i residenti, generando valore per l’intero quartiere – spiega l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero –. Confidiamo che, dopo lo stallo dovuto all’aumento dei costi delle materie prime che aveva impedito di finalizzare una precedente proposta di riqualificazione, ma soprattutto grazie a un progetto aggiornato, anche sotto il profilo della sostenibilità economica, si possa finalmente andare a restituire al Gallaratese, rigenerata negli spazi e nelle funzioni, la storica Cascina Boldinasco”.

Il progetto prevede il recupero conservativo completo dell’antica cascina e la costruzione di un nuovo edificio. Complessivamente saranno realizzate 45 unità abitative sociali, in affitto: 36 alloggi a canone calmierato e 9 destinati alle emergenze abitative transitorie. Inoltre, l’intervento prevede la realizzazione di una residenza per studenti universitari da 28 posti letto, con servizi e spazi comuni di condivisione.

Il verde e le aree esterne saranno riqualificati: saranno realizzati orti urbani e un’area giochi per bambini.

Il costo complessivo dell’intervento è di circa 8,9 milioni di euro, cui l’Amministrazione comunale contribuirà con circa 3,8 milioni di euro. La durata prevista dei lavori è di 24 mesi.

“L’individuazione del concessionario che ristrutturerà e gestirà la cascina di via De Lemene, così come l’offerta ricevuta in risposta alla gara per realizzare lo studentato di Ponte Lambro – di cui è in corso la valutazione – rappresentano un segnale positivo per la città in termini di sensibilità e attenzione alla questione abitativa – conclude l’assessore Bottero.

