“Cassina in movimento”: sport, storia e comunità nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

(mi-lorenteggio.com) Cassina De’ Pecchi, 5 marzo 2026 – Sabato 7 marzo 2026, alle ore 10.30, la Sala Consiliare del Comune di Cassina De’ Pecchi ospiterà “Cassina in movimento. Storia, sport e comunità”, un incontro pubblico dedicato al ruolo dello sport nella vita della comunità locale, iniziativa inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che, in occasione di quest’edizione dei Giochi Invernali, sta animando l’Italia con la promozione dei valori Olimpici e Paralimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cassina De’ Pecchi e promosso dal Comitato Cassina 150, dalla Proloco Cassina-Sant’Agata APS e dalla Cooperativa La Speranza, nasce in riferimento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si stanno tenendo in queste settimane e vuole offrire un momento di riflessione su cosa significhi fare sport oggi in un territorio come Cassina De’ Pecchi: non solo competizione e risultati, ma educazione, inclusione, volontariato e senso di appartenenza.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti dalla presentazione del libro “Milano Capitale dello Sport” di Federico Casotti (Edizioni Meravigli), un viaggio attraverso luoghi, storie e protagonisti che hanno reso Milano un punto di riferimento per lo sport nazionale e internazionale.

A seguire, una tavola rotonda con alcune delle principali realtà sportive e associative del territorio: Cassina Calcio, Pallavolo Cassina, CM Basket 84, Casa Filippide, ASD Filippide Lombardia, ASD SDS Arcobaleno e la comunità pastorale Maria Madre della Chiesa. Interverranno dirigenti e responsabili che racconteranno l’esperienza quotidiana di chi lavora con bambini, ragazzi e famiglie, contribuendo a costruire legami e opportunità attraverso lo sport.

«Lo sport è parte della nostra identità — spiegano gli organizzatori — È memoria, passione, educazione e comunità. Con questo incontro vogliamo valorizzare il lavoro silenzioso delle associazioni che ogni giorno fanno crescere Cassina».

L’evento è a ingresso libero ed è accessibile al pubblico.

Un appuntamento che unisce storia locale e prospettiva futura, nel segno dei valori Olimpici e della partecipazione civica.