Ciclismo. Marzo è tempo della Tirreno Adriatico, della Milano-Torino e della Milano-Sanremo: date e percorso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2026 – La Tirreno-Adriatico 2026 è una corsa ciclistica a tappe su strada che si svolgerà dal 9 al 15 marzo in Italia. Sarà la 61ª edizione della Tirreno-Adriatico e la settima gara dell’UCI World Tour 2026

Milano-Torino 2026

Mercoledì 18 Marzo 2026

La corsa più antica del mondo, la cui prima edizione risale al 1876, partirà il prossimo 18 marzo da Rho per terminare dopo 174 km davanti alla Basilica di Superga.

Milano-Sanremo 2026

Sabato 21 Marzo 2026

La Milano-Sanremo 2026 parte da Pavia punta a nord direzione Milano, storica partenza della corsa e raggiunge la Certosa dove si immette nel percorso tradizionale.