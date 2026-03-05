Cusano Milanino: approvato in Consiglio comunale il passaggio delle aree verdi al Parco Nord Milano

De Rosa: «Una scelta importante e strategica: più tutela, più futuro per la nostra Città Giardino»

(mi-lorenteggio.com) Cusano Milanino, 5 marzo 2026 – Il Consiglio comunale di Cusano Milanino ha approvato uno degli atti più rilevanti di questa consiliatura: il trasferimento delle aree verdi comunali, oggi ricomprese nel PLIS Grugnotorto Villoresi sotto la tutela del Parco Nord Milano, con l’ingresso nel sistema dei parchi regionali e l’attivazione di tutele più solide e prospettive di valorizzazione di lungo periodo.

Massimo De Rosa (Assessore alle Politiche ambientali e Sviluppo sostenibile di Cusano Milanino): «Si tratta di una decisione che non mi sento di esagerare a definire storica, ma soprattutto strategica per una città fortemente urbanizzata, dove il suolo libero è sempre più raro e prezioso e dove il verde non rappresenta solo un elemento ambientale ma un tratto identitario. Cusano Milanino è infatti la città della Città Giardino di Milanino, progetto urbanistico che da oltre un secolo mette al centro il rapporto tra abitato e natura.

L’approvazione della delibera è il risultato di un lavoro politico e istituzionale condiviso, sostenuto con convinzione dalla Sindaca e dall’intera amministrazione, costruito attraverso un percorso di confronto che ha coinvolto Giunta, uffici comunali e interlocutori territoriali, in dialogo costante con Parco Nord Milano.

Portare queste aree nel sistema del Parco Nord significa garantire una tutela stabile, forte e duratura: non parliamo di semplici porzioni di territorio, ma di spazi che incidono direttamente sulla qualità della vita della nostra comunità».

Il provvedimento assume particolare rilievo anche in relazione alla definizione del nuovo Piano di Governo del Territorio: in una fase in cui si determinano scelte e indirizzi per i prossimi anni, la destinazione e la protezione delle aree verdi diventano un punto fermo e concreto.

«Da anni seguo e porto avanti il tema della difesa del suolo e della lotta al consumo di territorio: è una priorità politica, non un’opzione ideologica» prosegue De Rosa: «Il suolo non è una risorsa infinita: ogni metro quadrato che perdiamo sotto il cemento è qualcosa che non torna più. Per questo il passaggio al Parco Nord è una scelta lungimirante e coraggiosa, che mette al centro ambiente, salute, equilibrio del territorio e una visione di sviluppo più sostenibile. È una scelta politica chiara: il verde non è un riempitivo urbano, ma un patrimonio da difendere e valorizzare. Proteggere il verde oggi significa essere fedeli alla visione di Luigi Buffoli e garantire che Cusano Milanino resti, anche in futuro, una vera città giardino» così l’Assessore De Rosa, in merito all’approvazione della delibera che ha consentito il passaggio delle aree verdi di Cusano Milanino dal PLIS Grugnotorto Villoresi al Parco Nord Milano, quindi il passaggio a parco regionale, con tutte le tutele e le prospettive che questo comporta.