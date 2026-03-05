FDI MILANO CITTÀ: VENERDÌ “APERISÌ”, APERITIVO DI APPROFONDIMENTO CON IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA GALEAZZO BIGNAMI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 Marzo 2026 – Un momento informale di incontro e confronto tra cittadini e istituzioni.

Si terrà venerdì 6 marzo alle ore 18.00 presso il Salone degli Affreschi di via San Barnaba 48 a Milano l’iniziativa “AperiSì – Una riforma che fa giustizia”, un aperitivo di approfondimento promosso e organizzato da Fratelli d’Italia Milano Città.

Ospite dell’incontro sarà l’on. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, che dialogherà con i presenti sui principali contenuti della riforma della giustizia.

«Abbiamo voluto organizzare un momento semplice e informale – dichiarano Simone Orlandi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Milano, e Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore cittadino – per permettere a cittadini, simpatizzanti e amministratori di confrontarsi direttamente con un protagonista della vita parlamentare. L’idea è quella di un aperitivo di dialogo e approfondimento su un tema importante per la Nazione».

All’iniziativa parteciperanno anche i rappresentanti di Fratelli d’Italia Milano Provincia, Guglielmo Villani, coordinatore provinciale, e Pino Pozzoli, vice coordinatore provinciale.

L’incontro è aperto a cittadini, militanti e simpatizzanti fino a esaurimento posti.