Insieme per le famiglie, l’Inter finanzia il rinnovamento dello spazio dedicato ai corsi preparto dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2026 – Oggi, presso l’Ospedale Buzzi in via Castelvetro 32, alla presenza di Giuseppe Marotta, Presidente e CEO della squadra calcistica milanese FC Internazionale Milano, si è svolto un momento istituzionale in occasione della donazione effettuata dal Club, che contribuirà alla ristrutturazione degli spazi dedicati ai corsi preparto e alla ginnastica in gravidanza dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi.

La ristrutturazione rappresenta un passo importante verso la creazione di ambienti moderni e accoglienti, dove nel 2025 verranno offerti corsi di psicoprofilassi e preparazione al parto, accogliendo oltre 1.500 coppie.

I nuovi spazi saranno progettati per garantire un’atmosfera sicura e serena, facilitando laboratori pratici e momenti di confronto tra genitori, con la disponibilità di professionisti sia in presenza che online.

“Volevamo creare uno spazio emotivamente accogliente, dove i genitori potessero trovare sostegno e condividere esperienze”, dichiara la professoressa Valeria Savasi, Direttore SC Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Buzzi. “Questo progetto mira a supportare le future mamme e i papà nel vivere la gravidanza e il parto in modo consapevole, affrontando aspetti fondamentali come la gestione della gravidanza, le tecniche di rilassamento e il coinvolgimento del partner, per rafforzare il legame di coppia”.

“Voglio ringraziare il Presidente Marotta e tutta la squadra nerazzurra, che da anni supporta gli ospedali e le pediatrie della nostra città attraverso numerose iniziative, ed è particolarmente vicina ai piccoli pazienti dell’Ospedale Buzzi”, commenta Maria Grazia Colombo, Direttrice Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco. “Grazie al contributo dell’Inter potremo intervenire non solo sugli aspetti strutturali, ma soprattutto sulla qualità degli spazi di cura, rendendoli più accoglienti, funzionali e vicini ai bisogni delle future mamme e dei futuri papà”.

“Siamo molto felici di avere contribuito al rinnovamento di questo spazio dedicato a chi sta per diventare genitore. Da sempre l’Inter è attenta a sostenere le realtà del territorio, in segno di presenza e riconoscenza verso la nostra città e tutti i milanesi.” ha dichiarato il Presidente e CEO dell’Inter Giuseppe Marotta. “Il nostro augurio è che le future mamme e i futuri papà qui possano vivere in serenità i momenti di preparazione che li porteranno ad incontrare il proprio bambino”.

Con questa iniziativa, Milano riafferma il suo impegno per la salute e il benessere delle famiglie, dimostrando ancora una volta come la collaborazione tra istituzioni sanitarie, realtà sul territorio e mondo dello sport possa generare un valore concreto che si traduca nel benessere della comunità.

Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi è nata per sostenere l’Ospedale dei Bambini di Milano, tra i più antichi fra gli undici ospedali pediatrici in Italia e l’unico a Milano e in Lombardia. Lavora per garantire un servizio eccellente a tutti i bambini e alle famiglie che accedono all’ospedale, perseguendo la realizzazione di progetti a sostegno della migliore ricerca scientifica, della tecnologia più avanzata e per far sì che le cure di ultima generazione siano alla portata di tutti. Per Fondazione Buzzi è importante poter offrire ai piccoli pazienti diagnosi “gentili” e sicure per la loro salute.