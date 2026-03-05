Milano, rapina un giovane nel mezzanino della fermata Loreto: fermato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2026 – Mercoledì 4 marzo a Milano, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un cittadino egiziano di 18 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, ritenuto responsabile della rapina di due collanine del 27 febbraio 2026 presso il mezzanino della metropolitana MM2 Loreto.

Alle 21:15 circa, di lunedì 27 febbraio 2026, gli agenti della Polmetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, presso la banchina della fermata MM2 “Centrale”, sono stati avvicinati da un cittadino italiano di 30 anni, il quale li ha notiziati di essere stato vittima di una rapina nei pressi del mezzanino della fermata MM2 Loreto. Il giovane ha raccontato ai poliziotti, di essere stato raggiunto da un ragazzo che con un gesto fulmineo ha afferrato le due collane che aveva al collo con l’intento di impossessarsene. Tra i due è nata una colluttazione e il reo strappava le collane e scappava all’esterno della fermata. Il 30enne, a seguito della rapina ha lamentato un dolore alla mano destra, con delle escoriazioni al collo, rifiutando le cure mediche.

Gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile, attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella fermata metropolitana hanno individuato il 18enne come autore della rapina e ieri lo hanno fermato nei pressi della stazione Centrale di Milano.

Al termine degli accertamenti, il 18enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria