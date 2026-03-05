PARALIMPIADI 2026. DOMANI PRESIDENTE FONTANA A CERIMONIA INAUGURALE ALL’ARENA DI VERONA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2026 – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parteciperà domani all’Arena di Verona, alle 20, alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, appuntamento che aprirà ufficialmente i Giochi paralimpici invernali.

All’evento sarà presente anche l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini.

La Lombardia sarà protagonista anche sul piano sportivo con 13 atleti sui 45 presenti nella delegazione italiana, confermando il peso e la tradizione del territorio nel movimento paralimpico nazionale.

Un ruolo di primo piano sarà svolto anche da Milano, che ospiterà le gare di hockey su ghiaccio, una delle discipline simbolo dei Giochi, destinate a richiamare pubblico e attenzione internazionale.

“Le Paralimpiadi — sottolinea il presidente Fontana — saranno, se possibile, ancora più importanti delle Olimpiadi, perché gli atleti che vi partecipano arrivano a questo traguardo dopo un percorso di preparazione segnato da una passione, un sacrificio e una costanza straordinari”.

“Parliamo — aggiunge Fontana —di persone con disabilità che attraverso lo sport dimostrano ogni giorno una forza eccezionale e una capacità di superare gli ostacoli che rende le Paralimpiadi evento dal valore umano e sportivo unico”.

