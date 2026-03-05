(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2026 – Martedì 17 marzo 2026, Triennale Milano, Associazione Culturale The White e Archivio Rosanna Bianchi Piccoli presentano un incontro dedicato alla figura di Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929–2025), in occasione della conclusione della prima fase del progetto di archiviazione, studio e valorizzazione della sua opera, realizzato con il patrocinio di Fondazione Cariplo.

L’appuntamento, ospitato in Cuore, propone un confronto multidisciplinare sull’artista e sul percorso di costruzione del suo archivio, offrendo al pubblico materiale, riflessioni e prime restituzioni critiche.

La presentazione dell’Archivio si colloca nel percorso che Triennale sta portando avanti sul tema degli archivi e nasce a partire dalla profonda relazione tra Bianchi Piccoli e Triennale Milano, dove i lavori dell’artista sono stati esposti in diverse occasioni. Attualmente nel suo rinnovato percorso espositivo il Museo del Design Italiano presenta Vaso Doppio con Manico di Corda, esemplare prodotto ed esposto dalla galleria Il Sestante, Milano (1962), parte della collezione di Triennale.

Un’artista tra ricerca, materia e linguaggi del contemporaneo

Rosanna Bianchi Piccoli è una delle figure più rilevanti della ceramica italiana del secondo dopoguerra. La sua ricerca, sviluppata tra gli anni Cinquanta e Duemila, ha saputo coniugare tradizione artigianale e sperimentazione, intrecciando arte contemporanea, cultura materiale e una profonda attenzione per il fare.

Il lavoro di inventario, catalogazione, schedatura scientifica e digitalizzazione realizzato in questa prima fase ha permesso di restituire un’immagine complessa e ricca dell’artista: corpus ceramico, disegni, taccuini, materiali d’archivio, corrispondenze, fotografie storiche e documenti inediti sono oggi parte di un sistema archivistico strutturato, volto a favorire studio e valorizzazione della sua opera.

L’Archivio conserva anche importanti repertori fotografici con immagini, tra gli altri, di Aldo Ballo, Alfa Castaldi, Ugo Mulas, Melina Mulas, Oliviero Toscani e Filippo Romano, oltre a materiali che testimoniano il dialogo dell’artista con la scena culturale milanese e internazionale.

Una sezione significativa del progetto riguarda inoltre la casa e lo studio dell’artista a Milano, ambienti concepiti come opere totali, oggi oggetto di ricerca e documentazione visiva, anche attraverso un lavoro filmico avviato dal regista Luca De Santis.

Programma e relatori

La giornata prevede la presenza di relatori e studiosi quali:

Marco Sammicheli; Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano

Damiano Gullì, Curatore per Arte contemporanea e public program di Triennale Milano

Cloe Piccoli, Archivio Rosanna Bianchi Piccoli

Maddalena Scarzella, Archivio Il Sestante, Milano

Lisa Andreani, curatrice indipendente e dottoranda presso l’Università IUAV di Venezia e l’Université Paris 8 di Parigi

Corrado Beldì, imprenditore e scrittore

Informazioni sull’evento

Titolo: Presentazione dell’archivio Rosanna Bianchi Piccoli

Data: 17 marzo 2026

Orario: 18.30 – 19.30

Luogo: Triennale Milano – Cuore

Ingresso: gratuito con registrazione