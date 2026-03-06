150 anni del Corriere della Sera: Mattarella alla Scala di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2026 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, al Teatro alla Scala, all’evento “Corriere 150 anni. La libertà delle idee”, che apre le celebrazioni per i 150 anni del quotidiano fondato a Milano nel 1876 da Eugenio Torelli Viollier.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, e con Urbano Cairo, Presidente RCS MediaGroup, in occasione della cerimonia in occasione del 150° anniversario della fondazione del Corriere della Sera

(foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Ad aprire la cerimonia, i saluti del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, del Sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, del Direttore del Corriere, Luciano Fontana, del Presidente di RCS MediaGroup, Urbano Cairo.

Nel corso dell’evento, le attrici Cristina Capotondi e Serena Rossi hanno letto articoli storici di “firme” del quotidiano e l’Orchestra della Scala, diretta dal Maestro Alexander Soddy, ha eseguito brani di Vincenzo Bellini e di Richard Wagner.

Al termine sono intervenuti Ferruccio De Bortoli, Presidente della Fondazione Corriere della Sera e il direttore del quotidiano, Luciano Fontana.