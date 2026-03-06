A 30 anni dalla legge sui beni confiscati, la Libera Masseria di Cisliano festeggia i suoi dieci anni

Pollini (Presidente Commissione regionale Antimafia): «Commissione al lavoro per snellire le procedure e garantire maggiori fondi alla gestione dei beni confiscati»

(mi-lorenteggio.com) Cisliano, 6 marzo 2026. La Presidente della Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità di Regione Lombardia, Paola Pollini, parteciperà domani, sabato 7 marzo, all’iniziativa in programma, dalle ore 18.00, alla Libera Masseria di Cisliano. Saranno celebrati i trent’anni dalla legge 109/96 e i dieci anni di Libera Masseria. La serata darà l’opportunità di un momento di riflessione sulla storia della Masseria, sul valore sociale del riutilizzo dei beni confiscati e sulle nuove sfide da affrontare per il futuro.

Interverranno, tra gli altri, Alessandra Dolci, Coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Renato Saccone, già Prefetto di Milano, Sergio Pomari, responsabile Legalità SPI CGIL Lombardia, e Massimo Caponnetto. In programma anche il confronto politico-istituzionale con Marco Alparone, vicepresidente di Regione Lombardia, Michela Palestra, consigliera regionale Patto Civico, Silvia Scurati, consigliera regionale Lega, Simone Negri, consigliere regionale PD, e Rino Pruiti, consigliere della Città Metropolitana con delega alla Legalità. A moderare i momenti centrali dell’iniziativa sarà don Massimo Mapelli.

Paola Pollini (Presidente Commissione regionale Antimafia): «Ringrazio per questo invito e sottolineo l’importanza di essere presenti in un luogo simbolico come la Libera Masseria, presidio concreto di legalità e restituzione alla collettività di un bene confiscato. La presenza di rappresentanti delle istituzioni e della società civile è un segnale importante. La Commissione regionale Antimafia è impegnata a snellire le procedure per il recupero dei beni confiscati, per permettere a Comuni ed enti del Terzo settore di ottenere maggiori risorse da destinare alla gestione, così che questi beni possano essere restituiti alla socialità al fine di rafforzare la presenza dello Stato sui territori. In questa direzione si inserisce anche la campagna per la raccolta firme di Libera “Diamo linfa al bene”, che richiama l’attenzione pubblica sul valore del riutilizzo sociale dei patrimoni confiscati. Sempre in un’ottica di valorizzazione e gestione di questi beni, la Commissione regionale Antimafia ha chiesto alla Giunta regionale di interloquire con il Governo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, per arrivare a una distribuzione più equa dei fondi destinati al recupero dei beni confiscati» dichiara Paola Pollini.