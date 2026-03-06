Aspettando la Milano-Sanremo 2026

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 6 marzo 2026. Dal 14 al 21 marzo la città si anima con un ricco calendario di appuntamenti che uniscono sport, cultura, gioco e racconto e ci accompagna alla partenza della 117° edizione della Milano–Sanremo.
Dalle attività dedicate ai più piccoli, agli appassionati di ciclismo, dai giochi da tavolo, ai monologhi teatrali, dagli incontri con autori-viaggiatori, ai talk universitari e a serate di spettacolo, ogni evento offre un’occasione per vivere la città con la passione e l’entusiasmo dei grandi del ciclismo.
SABATO 14/03
- Dalle 15:00 alle 17:00
La MINICLASSICISSIMA c/o Campo Coni – pedalata per bambini dai 4 ai 12 anni organizzata dal gruppo ciclistico AVIS PAVIA
- Dalle 15:00 alle 19:00
FLAMME ROUGE – c/o Sala Discover (Piazza Vittoria) – gioco da tavolo per ragazzi dai 14 anni in su promosso da APS AEREL
- Dalle 21:00
I PRIMI EROI: GLI ALBORI DEL CICLISMO A PAVIA c/o Teatro Volta promosso dalla ASSOCIAZIONE INCIPIT
DOMENICA 15/03
- Dalle 9:00
PEDALATA PAVIA-BINASCO – pedalata di 40 km organizzata da FIAB PAVIA e promossa dall’ASSOCIAZIONE INCIPIT
- Dalle 17:00 alle 20:00
UN VIAGGIATORE IN BICI c/o Sala Discover (Piazza Vittoria) – incontro con l’autore STEFANO GIORGI e la curatrice GAIA SEMINO per la presentazione dei libri che raccontano le esperienze vissute in bicicletta e i progetti legati alla WORLD BICYCLE RELIEF
MARTEDì 17/03
- Dalle 17:00 alle 19:30
FLAMME ROUGE – c/o Sala Discover (Piazza Vittoria) – gioco da tavolo per ragazzi dai 14 anni in su promosso da APS AEREL
- Dalle 18:00
STRADE NERE c/o Libreria Delfino – incontro con l’autore del libro MARCO PASTONESI a cura dell’ASSOCIAZIONE INCIPIT
GIOVEDì 19/03
- Dalle 17:00 alle 20:00
FLAMME ROUGE – c/o Sala Discover (Piazza Vittoria) – gioco da tavolo per ragazzi dai 14 anni in su promosso da APS AEREL
- Dalle 18:00
L’OMBRA DEL CANNIBALE c/o Libreria Delfino – incontro con l’autore del libro MARCO BALLESTRACCI a cura dell’ASSOCIAZIONE INCIPIT
VENERDì 20/03
- Dalle 14:00
PRONTI, PARTENZA, PA_VIA! c/o Sala Conferenze Broletto – talk a cura dell’UNIVERSITA’ DI PAVIA
- Dalle 17:00
PRESENTAZIONE SQUADRE c/o Piazza Vittoria
- Dalle 21:00
GREG&MAGRO A PAVIA c/o Teatro Volta – grande serata di musica e ciclismo con i commentatori di Eurosport. Promosso dal gruppo ciclistico AVIS PAVIA
SABATO 21/03 dalle 10:00 PARTENZA da Piazza Vittoria MILANO-SANREMO 2026
📍 Tutti gli eventi sono a ingresso libero
Tutta la cittadinanza è invitata