BAREGGIO – RICONOSCIMENTO CIVICO ALLE DUE VOLONTARIE CHE HANNO RIANIMATO UN UOMO

Il sindaco Linda Colombo ha premiato Marcellina Baggini e Cinzia Baroni, che hanno rianimato una persona colta da malore in strada. “Ennesima conferma dell’importanza del volontariato”



(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 6 marzo 2026 – L’Amministrazione comunale ha deciso di conferire il “Riconoscimento civico” a Marcellina Baggini e Cinzia Baroni, che la settimana scorsa hanno rianimato un uomo colto da arresto cardiaco in strada a San Martino. Mercoledì in Giunta è stata approvata la delibera e stamattina il sindaco Linda Colombo ha consegnato le targhe. “Marcellina e Cinzia sono intervenute con tempestività, preparazione e sangue freddo effettuando il massaggio cardiaco prima dell’arrivo dei soccorritori – afferma il sindaco Linda Colombo -. Ancora una volta abbiamo avuto la conferma dell’importanza

del volontariato: Marcellina, infatti, è stata per tanti anni volontaria della Croce Verde di San Pietro e Cinzia lo è tuttora, oltre a far parte anche della Protezione Civile. I volontari, infatti, oltre ad avere le conoscenze e le competenze per intervenire in queste situazioni di emergenza, hanno valori di solidarietà e di altruismo fondamentali nella società di oggi”. Ora i nomi di Marcellina e Cinzia saranno iscritti nel registro comunale delle onorificenze.

