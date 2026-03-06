Cesano Boscone. 8 marzo, le iniziative in città

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 marzo 2026 – In data 8 marzo per celebrare la Giornata Interazionale della Donna, il Circolo dei Sardi “Domo Nostra” in collaborazione con il Circolo Sibilla Aleramo propone l’evento “Dialogo con l’Autrice Angelica Grivel Serra” che presenterà il suo libro “L’anello debole”. Dialogo e dibattito a cura di Marco Sechi, insegnante e ricercatore in filosofia. Associazione Culturale Domo Nostra -Via Kuliscioff 7/A Cesano Boscone (h 16). Ingresso libero.
In data 10 Marzo ci sarà lo spettacolo teatrale “Un’ultima Cosa” con Concita De Gregorio. Cinema Teatro Cristallo (h 21) . Ingresso a pagamento.
