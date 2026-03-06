Dall’Ospedale dei pupazzi ai Nonni Narratori: due eventi imperdibili in Biblioteca dei Ragazzi

Al via due nuove iniziative della Biblioteca dei Ragazzi, sabato 7 marzo è in programma un originale laboratorio per bambini dai 3 ai 7 anni, pensato per superare le paure e imparare a prendersi cura della propria salute. Da metà marzo un corso gratuito di lettura ad alta voce per genitori e nonni.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 6 marzo 2026 – Laboratori, letture e giochi per avvicinare i più piccoli alla cura e al mondo dei libri. La Biblioteca dei Ragazzi del centro culturale Cascina Grande, in via Togliatti, amplia la propria proposta dedicata alle famiglie con due nuove iniziative pensate per coinvolgere bambini, genitori e nonni.

Il primo appuntamento si intitola “L’Ospedale dei pupazzi” ed è in programma sabato 7 marzo, con due turni alle ore 15.30 e alle ore 16.45. L’iniziativa, rivolta ai bambini dai 3 ai 7 anni, è organizzata in collaborazione con il Segretariato Italiano Studenti Medicina (SISM) e trasformerà la biblioteca in un vero e proprio ospedale in miniatura.

Ogni bambino dovrà portare con sé il proprio pupazzo preferito, che verrà “visitato” e curato dagli studenti delle facoltà di Medicina. Gli spazi della biblioteca saranno allestiti con aree dedicate all’accoglienza, alla visita e alle cure, ricreando un piccolo percorso sanitario pensato su misura per i più piccoli.

L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare i bambini al mondo medico in modo sereno e giocoso, aiutandoli a superare eventuali timori legati alle visite e agli ambienti ospedalieri attraverso il gioco e l’immaginazione.

Accanto a questo appuntamento dedicato ai bambini, la Biblioteca dei Ragazzi propone anche un percorso rivolto agli adulti. Dal 14 marzo prenderà il via un corso gratuito di lettura ad alta voce, organizzato in collaborazione con l’associazione Bartolomeo Education.

Il corso è pensato per genitori, nonni e appassionati di libri per l’infanzia e nasce con l’obiettivo di riscoprire la lettura come gesto quotidiano di cura, crescita e relazione tra adulti e bambini. Durante gli incontri verranno affrontati diversi temi: come scegliere libri adatti ai più piccoli, tecniche di lettura ad alta voce e letture animate, la lettura delle immagini negli albi illustrati e l’utilizzo di app e strumenti digitali per giocare e imparare insieme ai bambini.

Il percorso ha anche una finalità sociale: formare un gruppo di “Nonni Narratori”, volontari che porteranno le storie nelle scuole dell’infanzia del territorio, creando nuovi legami tra generazioni. Al termine del corso, chi avrà partecipato ad almeno quattro incontri riceverà il “Patentino del Lettore”.

“La Biblioteca dei Ragazzi è uno spazio fondamentale per la crescita della nostra comunità – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – Vogliamo continuare a offrire alle famiglie occasioni di incontro, approfondimento e formazione. Promuovere la lettura fin dalla prima infanzia e creare momenti di relazione tra generazioni significa investire nel futuro dei nostri bambini e nella qualità della vita della città”.

Il calendario del corso per Nonni Narratori prevede cinque incontri, tutti di sabato alle ore 10.Il primo appuntamento si terrà il 14 marzo e sarà dedicato alla scelta dei libri per la prima infanzia e all’esplorazione delle principali proposte editoriali per i più piccoli. Il 28 marzo si parlerà invece dell’importanza della lettura ad alta voce e delle tecniche – dal ritmo all’uso della voce – per trasformare la lettura in un momento speciale di relazione.

Il programma proseguirà l’11 aprile con un incontro dedicato agli albi illustrati e al rapporto tra immagini e narrazione. Nel mese di maggio sono previsti altri due appuntamenti: sabato 9 maggio un laboratorio esperienziale con burattini, oggetti e materiali semplici per inventare e raccontare storie; sabato 23 maggio, infine, un incontro dedicato alle app educative e agli strumenti digitali per integrare la lettura con nuove forme di apprendimento.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca dei Ragazzi ai numeri 028925931 e 028925934 oppure consultare il sito www.cascinagrande.it

