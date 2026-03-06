Fdi e Comitato SI Riforma: ad Abbiategrasso un importante confronto dedicato al referendum sulla giustizia, col portavoce nazionale Alessandro Sallusti

Sabato 14 marzo al Castello Visconteo, ore 11. Con lui l’eurodeputato Mario Mantovani, il senatore Sandro Sisler e l’onorevole Umberto Maerna

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 6 marzo 2026. Un importante momento di approfondimento e confronto sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo si terrà sabato 14 marzo alle ore 11.00 ad Abbiategrasso, nella Sala Consiliare del Castello Visconteo.

L’incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia e dal Comitato Sì Riforma, dal titolo “Referendum Giustizia: le ragioni del Sì”, vedrà la partecipazione di Alessandro Sallusti, giornalista e opinionista, già direttore responsabile di Libero e Il Giornale, oggi portavoce nazionale del Comitato.

Accanto a lui interverranno importanti figure istituzionali di Fratelli d’Italia, impegnate sul tema delle riforme e del funzionamento del sistema giudiziario: l’eurodeputato Mario Mantovani, vicepresidente della Commissione Affari Giuridici del Parlamento europeo, il senatore Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, e l’onorevole Umberto Maerna, componente della Commissione parlamentare Attività Produttive.

A moderare il dibattito sarà il giornalista ed editorialista Fabrizio Provera, direttore di Ticino Notizie.

L’iniziativa rappresenta un’occasione aperta ai cittadini per comprendere nel merito i contenuti del referendum e le ragioni di chi sostiene la necessità di una riforma della giustizia italiana, da anni al centro del dibattito pubblico e istituzionale.

“Il referendum sulla giustizia rappresenta un passaggio importante per rafforzare i principi di equilibrio, responsabilità e trasparenza nel nostro sistema giudiziario – dichiara Guglielmo Villani, presidente provinciale di Fratelli d’Italia –. La presenza ad Abbiategrasso di Alessandro Sallusti, autorevole portavoce del Comitato per il Sì, insieme a rappresentanti delle istituzioni impegnati su questi temi, offrirà ai cittadini un momento essenziale di approfondimento e confronto. Fratelli d’Italia crede nel valore della partecipazione al voto e invita tutti a informarsi e a recarsi alle urne il 22 e 23 marzo: per una giustizia finalmente libera”, conclude Villani.

