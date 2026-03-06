GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 7 E LUNEDÌ 9 MARZO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 marzo 2026. Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma sabato 7 e lunedì 9 marzo.

—————

SABATO 7

—————

BERBENNO DI VALTELLINA/SO, ASSESSORE SERTORI A HOMECOMING ARIANNA FONTANA

L’assessore a Enti locali e Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori, partecipa, a Berbenno di Valtellina (Sondrio), all’evento di ringraziamento ‘HomeComing’ che celebra Arianna Fontana, campionessa valtellinese di Berbenno che, con i trionfi a Milano Cortina 2026, è diventata l’atleta azzurra più medagliata di sempre.

– ore 15, palestra comunale (piazza Municipio, 1 – Berbenno di Valtellina/SO).

—————–

LUNEDÌ 9

—————-

MILANO, ASSESSORE LUCCHINI A CONVEGNO ‘EDUCATORI ED EDUCARE’

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, porta i saluti istituzionali al convegno ‘Educatori ed educare’. L’evento si propone come un qualificato momento di riflessione e confronto sulle esperienze lavorative delle figure professionali educative e pedagogiche nel contesto nazionale, analizzandone gli ambiti di azione (sociale, familiare, formativo, relazionale, culturale e sportivo).

– ore 10, Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1 – Milano), Sala SF 301.

——

PALAZZO LOMBARDIA, ASSESSORE LUCCHINI A CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLE RICERCHE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE INDIPENDENTE SUGLI ORFANI SPECIALI

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, interviene alla conferenza stampa di presentazione delle ricerche a cura dell’Osservatorio Nazionale Indipendente sugli Orfani Speciali, figlie e figli delle vittime di femminicidio.

Intervengono anche: Sabrina Pane, viceprefetto di Milano; Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna Italia e Presidente Onisos; Carla de Albertis, presidente Fondazione Bambini nel Cuore; Paola Aquaro, psicologa e psicoterapeuta Telefono Donna Italia e consigliere Onisos; Fulvio Palmieri, sociologo, consigliere e direttore scientifico Onisos. Presentazione dei contenuti delle ricerche condotte da: Elisa Angius e Camilla Gregorini; Valentina Di Mattei, presidente regionale Ordine degli Psicologi.

– ore 12.30, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 11° piano, sala stampa.

——

PALAZZO LOMBARDIA, CONFERENZA STAMPA ASSESSORI SERTORI, BEDUSCHI, COMAZZI E MAIONE SU IMPIANTI PER FONTI RINNOVABILI E AREE IDONEE

Gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica), Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima) tengono, a Palazzo Lombardia, una conferenza stampa sugli orientamenti della Giunta in merito all’individuazione legislativa delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili a seguito dell’approvazione della Legge 4/2026.

– ore 14.30, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 11° piano, sala stampa.

——

PALAZZO LOMBARDIA, ASSESSORE LUCCHINI INTERVIENE A INAUGURAZIONE MOSTRA ‘MADE IN ITALY IMPRESA AL FEMMINILE’

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, interviene all’inaugurazione della mostra ‘Made in Italy impresa al femminile’, organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con la Federazione dei Cavalieri del Lavoro e della Fondazione Marisa Bellisario.

Intervengono anche: Valentina Coen, responsabile della Casa del Made in Italy di Milano; Roberta Pierantoni, referente per la Lombardia della Fondazione Bellisario; Valentina Picca Bianchi, presidente del Comitato Impresa Donna.

– ore 15, Arena Experience (piazza Città di Lombardia – Milano).

——

CREMONA, ASSESSORE BEDUSCHI VISITA MANGIMIFICIO CONSORZIO AGRARIO

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, visita il mangimificio del Consorzio Agrario di Cremona in vista dei lavori del progetto ‘Filiera Lattogeno Farm’.

– ore 17, Consorzio Agrario di Cremona (via delle Vigne, 210 – Cremona).

