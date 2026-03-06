Incentivi veicoli commerciali 2026: importi, requisiti e come richiederli

Milano, 6 marzo 2026 – Chi gestisce una flotta aziendale o sta valutando l’acquisto di un nuovo furgone per la propria attività sa bene quanto pesi il costo del mezzo sul bilancio di fine anno. La buona notizia è che anche nel 2026 esistono diverse forme di incentivi veicoli commerciali a cui imprese e microimprese possono accedere, tra bonus statali, fondi PNRR e bandi regionali. Il quadro è però meno immediato rispetto al passato, con agevolazioni distribuite su più livelli e requisiti piuttosto specifici da rispettare.

Cosa cambia nel 2026 per gli incentivi ai veicoli commerciali

Se fino a qualche anno fa bastava attendere l’apertura della piattaforma Ecobonus per ottenere uno sconto diretto sull’acquisto, oggi la situazione è decisamente più articolata. Il Governo ha varato il nuovo Fondo Automotive 2026-2030 con una dotazione complessiva di circa 1,6 miliardi di euro, ma soltanto 400 milioni sono destinati al sostegno diretto della domanda. Il resto finisce nello sviluppo della filiera industriale e nelle infrastrutture di ricarica.

In sostanza, la filosofia è cambiata: meno bonus all’acquisto di autovetture nuove, più interventi strutturali su industria, retrofit e colonnine. Per i veicoli commerciali leggeri, però, il discorso è diverso. Le agevolazioni ci sono ancora, e in alcuni casi gli importi sono tutt’altro che trascurabili.

Tra le misure confermate per il 2026 troviamo l’ecobonus per veicoli commerciali a basse emissioni, i contributi per il bonus veicoli green destinato all’autotrasporto e una serie di bandi regionali particolarmente interessanti per chi opera nel Nord Italia. La Lombardia, il Piemonte e il Veneto sono tra le aree dove si concentra la maggior parte della domanda di veicoli commerciali, e non a caso sono anche i territori dove le opportunità di accesso agli incentivi risultano più articolate. Il punto chiave è sapersi orientare tra queste diverse misure, perché ognuna ha requisiti, importi e scadenze differenti.

Bonus PNRR per veicoli commerciali elettrici: importi e chi può accedere

La misura più consistente attiva in questo momento è il bonus PNRR gestito dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), che mette a disposizione complessivamente 597 milioni di euro per incentivare l’acquisto di veicoli a zero emissioni. La piattaforma è operativa dal 22 ottobre 2025 e i fondi restano disponibili fino al 30 giugno 2026, salvo esaurimento anticipato.

Ti starai chiedendo chi può effettivamente accedere a questo incentivo. I beneficiari, per quanto riguarda i veicoli commerciali, sono esclusivamente le microimprese: realtà con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro. La sede legale deve trovarsi in un’Area Urbana Funzionale (FUA), ovvero una delle 83 zone individuate dall’Istat che comprendono una città con almeno 50.000 abitanti e i comuni limitrofi del bacino di pendolarismo.

Per le imprese che operano in Lombardia il dato è particolarmente rilevante: le Aree Urbane Funzionali della regione coprono buona parte del territorio, includendo Milano, Bergamo, Brescia e i rispettivi bacini di pendolarismo. Questo significa che una microimpresa con sede legale nella provincia di Bergamo, Brescia o nelle aree limitrofe rientra pienamente nei requisiti territoriali per accedere al bonus. Lo stesso vale per chi opera nelle province di Verona e Mantova, che fanno parte delle FUA venete e lombarde orientali. Si tratta delle stesse aree dove la densità di veicoli commerciali in circolazione è tra le più alte d’Italia, con un parco mezzi che in molti casi necessita di un urgente svecchiamento.

I veicoli ammessi sono quelli di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) e N2 (da 3,5 a 12 tonnellate), rigorosamente ad alimentazione elettrica. Ogni microimpresa può acquistare fino a 2 veicoli commerciali nuovi e ottenere un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), con un tetto massimo di 20.000 euro per veicolo.

Attenzione: la rottamazione è obbligatoria. Serve demolire un veicolo della stessa categoria, omologato fino a Euro 5, intestato al titolare della microimpresa da almeno sei mesi. Il nuovo mezzo, inoltre, deve restare intestato al beneficiario per un minimo di 24 mesi. L’incentivo non è cumulabile con altri bonus statali o europei destinati allo stesso veicolo.

La gestione avviene tramite la piattaforma MASE/Sogei, alla quale devono registrarsi sia i potenziali beneficiari sia i venditori aderenti all’iniziativa. Una volta generato il bonus, sarà il venditore a doverlo validare entro 30 giorni: in caso contrario, l’importo viene reintegrato nel plafond residuo e il richiedente può generarne uno nuovo. I venditori ammessi vengono selezionati sulla base del cosiddetto ecoscore, un punteggio ambientale che valuta l’impronta di carbonio del veicolo sull’intero ciclo di vita. Per capire nel dettaglio tutti i passaggi operativi, Il Sole 24 Ore ha pubblicato una guida completa su come attivare lo sconto sull’acquisto. Attenzione: la validazione del bonus non potrà in ogni caso avvenire oltre il 30 giugno 2026, data di scadenza del PNRR.

Incentivi autotrasporto e bonus veicoli green: le altre agevolazioni attive

Oltre al bonus PNRR esiste un’altra misura che riguarda direttamente le imprese di autotrasporto: il bonus veicoli green, nato dal decreto ministeriale del 18 novembre 2021. Si tratta dell’ultimo periodo di incentivazione di un programma pluriennale con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, di cui 3 milioni riservati al 2026. Le domande per questo sesto e ultimo periodo erano presentabili dal 12 gennaio al 20 febbraio 2026.

Gli importi variano in base all’alimentazione e alla massa del veicolo. Per i mezzi a metano CNG o LNG e per gli ibridi diesel-elettrici fino a 7 tonnellate il contributo è di 4.000 euro. I veicoli elettrici nella stessa fascia di peso arrivano invece a 14.000 euro, mentre per i mezzi elettrici o a gas naturale con massa superiore a 16 tonnellate il bonus può toccare i 24.000 euro.

Piccolo dettaglio che fa la differenza: chi rottama contestualmente un veicolo di classe inferiore a Euro VI ottiene una maggiorazione di 1.000 euro, e le PMI possono richiedere un ulteriore aumento del 10% sull’importo del contributo. Il tetto massimo concedibile per singola impresa è fissato a 700.000 euro.

Per quanto riguarda l’Ecobonus tradizionale MIMIT (DPCM 20 maggio 2024), che copriva veicoli commerciali N1 e N2 con diverse alimentazioni, al momento non risultano nuovi fondi stanziati per il 2026. Gli importi di riferimento dell’ultimo schema andavano da 2.200 euro per un furgone elettrico piccolo senza rottamazione fino a 18.000 euro per i mezzi più pesanti con demolizione del vecchio veicolo. Eventuali rifinanziamenti potrebbero arrivare nel corso dell’anno, ma ad oggi non ci sono conferme ufficiali.

Incentivi regionali per veicoli commerciali: Piemonte, Lazio e le opportunità locali

Arrivato a questo punto avrai capito che il sistema degli incentivi non è più centralizzato come una volta. Una fetta importante delle agevolazioni si gioca a livello regionale, e per chi opera tra Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna vale assolutamente la pena verificare cosa offre il proprio territorio.

La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di veicoli commerciali immatricolati e il tessuto produttivo più denso del Paese. La Regione ha più volte ribadito il proprio impegno a favore della transizione ecologica del comparto automotive, spingendo su soluzioni che vanno dall’elettrico ai biocarburanti per veicoli leggeri e pesanti. Proprio per questo, la Regione ha storicamente affiancato i bandi nazionali con misure proprie destinate al rinnovo delle flotte aziendali, in particolare nelle aree più critiche per la qualità dell’aria come la Pianura Padana.

Nel 2026 è opportuno monitorare con attenzione il portale di Regione Lombardia e i bandi promossi dalle Camere di Commercio provinciali (Bergamo, Brescia, Milano), che periodicamente pubblicano avvisi per contributi legati alla sostenibilità ambientale dei mezzi da lavoro. Forse anche tu operi nella zona tra Bergamo e Brescia: in quel caso, tenere d’occhio questi canali può fare la differenza tra pagare il prezzo pieno e ottenere un risparmio significativo.

Il Piemonte ha messo a disposizione 5,5 milioni di euro per l’acquisto di mezzi commerciali a basso impatto ambientale. Il contributo è a fondo perduto e copre una percentuale del prezzo di acquisto comprensivo di allestimento: si parte dal 15% per i modelli diesel Euro 6/VI E nuovi, con percentuali più generose per i veicoli elettrici.

Per accedere è necessario rottamare un mezzo diesel Euro 0-5/V, benzina Euro 0-2/II oppure GPL e metano Euro 0-1. Le domande si presentano online tramite la piattaforma Restart di Unioncamere Piemonte, con scadenza fissata al 30 aprile 2026. Per le imprese di trasporto che operano tra Piemonte e Lombardia occidentale si tratta di un’occasione concreta, soprattutto considerando che molte flotte in queste aree montano ancora mezzi diesel di generazione precedente.

Il Veneto ha stanziato un fondo da 9 milioni di euro con contributi fino a 15.000 euro, ma destinati principalmente alle autovetture M1 con ISEE inferiore a 60.000 euro. Meno rilevante per i veicoli commerciali in senso stretto, ma comunque un’opportunità da monitorare per chi opera nella regione.

Come richiedere gli incentivi veicoli commerciali 2026: procedura e documenti

La procedura varia in base alla misura a cui si vuole accedere, ma il meccanismo di fondo è simile: lo sconto viene sempre applicato direttamente in fattura dal venditore, che poi recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta o rimborso ministeriale.

Per il bonus PNRR/MASE la richiesta parte dal singolo acquirente (non dal concessionario) attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell’Ambiente, sviluppata da Sogei. Dopo la registrazione occorre inserire i propri dati, quelli del veicolo da rottamare e la documentazione richiesta. Il sistema genera un voucher digitale che deve essere validato dal venditore autorizzato entro 30 giorni dalla generazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

I documenti da preparare includono l’autocertificazione di residenza (o sede legale) in Area Urbana Funzionale, la targa del veicolo da rottamare con relativa carta di circolazione, e per le microimprese i dati specifici dell’attività e le dichiarazioni previste dagli allegati della circolare ministeriale.

Per il bonus veicoli green destinato all’autotrasporto la domanda si presenta tramite il portale dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con documentazione che attesti i requisiti tecnici del veicolo nuovo e, in caso di rottamazione, la radiazione del mezzo dismesso.

Per i bandi regionali ogni Regione ha la propria piattaforma e le proprie tempistiche. In Piemonte si passa da Restart di Unioncamere, nel Lazio dal portale regionale dedicato. Il consiglio è di preparare tutta la documentazione in anticipo, perché i fondi funzionano con meccanismo a sportello e si esauriscono rapidamente.

Un buon metodo è quello di affidarsi al proprio concessionario di fiducia, che conosce le procedure e può guidarti nella compilazione corretta della domanda, evitando errori che potrebbero far perdere l’accesso al contributo.

L. M.