LIFE “FOREST4 FUTURE” – DALL’UNIONE EUROPEA RISPOSTE POSITIVE

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 06 marzo 2026 – Dopo i gravi danni provocati dalle tempeste del 2023 a vaste aree forestali, il Parco del Ticino, in collaborazione con un ampio partenariato, ha predisposto e candidato un progetto sul Bando LIFE NATURA 2025, denominato “FOREST4 FUTURE”, per una richiesta di finanziamento all’Unione Europea, per il quale si attendevano gli esiti nei primi mesi del 2026.

Una prima risposta è pervenuta dall’Unione Europea ed è positiva. Il progetto è stato molto apprezzato dai valutatori, che hanno richiesto solo alcune integrazioni documentali.

Il Parco ha previsto nel proprio territorio azioni di ripristino o monitoraggio su quasi 300 ettari di foreste che saranno supportate da una collaborazione tecnico scientifica di massimo livello, con il coinvolgimento di quattro Università e un Ente di ricerca tra i più qualificati nel settore. Non sono programmate solo azioni su aree di proprietà degli Enti, ma si è prevista anche la partecipazione dei privati proprietari.

Servirà però la collaborazione di Enti locali, proprietari, associazioni… A tutti si chiede un ruolo attivo e fattivo per recuperare un importante patrimonio ambientale del nostro territorio.

In attesa di ulteriori passi formali e della definitiva approvazione, il Parco sta programmando, nei prossimi mesi, un incontro pubblico per la presentazione completa del progetto.