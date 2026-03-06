L’Istituto Marchiondi torna a vivere e diventerà una residenza universitaria per 167 studenti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2026 – Dopo anni di attesa, abbandono e occupazioni abusive, l’ex Istituto Marchiondi di via Noale si prepara finalmente a rinascere.

L’edificio diventerà una residenza universitaria innovativa, pronta ad accogliere fino a 167 studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero – dichiara Antonio Salinari Coordinatore Fratelli d’Italia del Municipio 7 – il progetto prevede un investimento complessivo di 44,5 milioni di euro, di cui 37 milioni finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Un intervento significativo che punta a valorizzare un luogo storico della città trasformandolo in uno spazio dedicato a studio, formazione e socialità.

La futura residenza offrirà spazi moderni ed efficienti, aree studio, ambienti dedicati alla formazione artistica e musicale, laboratori, aree per lo sport, spazi verdi e luoghi pensati per favorire l’incontro e la vita comunitaria degli studenti.

L’avvio del cantiere è previsto per la primavera, con un cronoprogramma di 36 mesi di lavori che comprenderanno interventi di bonifica e restauro conservativo, nel pieno rispetto dell’identità architettonica e del progetto originario dell’edificio.

Conclude Salinari – “restituire il Marchiondi alla città significa trasformare un bene abbandonato in una nuova opportunità, riportando sicurezza e vitalità nel quartiere. Ma soprattutto significa ridare anima a un luogo storico, costruendo un futuro fatto di conoscenza, cultura e opportunità per le nuove generazioni”.