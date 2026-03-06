Milano. Allarme bomba in Tribunale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2026 – Stamane, dopo una telefonata anonima, è scattato l’allarme bomba nel Palazzo di Giustizia. Sul posto sono accorsi I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Controlli in corso.Corso di Porta Vittoria chiusa al traffico e alcuni mezzi pubblici cambiano percorso.

Tram 12 e 19. In entrambe le direzioni deviano tra piazza 5 Giornate e Duomo

Tram 27. Non fa servizio tra piazza 5 Giornate e piazza Fontana

Bus 60. Non fa servizio tra piazza 5 Giornate e Duomo

Bus 65. Non fa servizio tra corso di Porta Romana/piazza Medaglie D’Oro e Porta Romana M3

Bus 84. In entrambe le direzioni devia tra viale Monte Nero/Spartaco e San Damiano

Redazione