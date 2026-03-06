NOI MODERATI, DOMANI A MILANO IL PRIMO EVENTO NAZIONALE DONNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2026. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la senatrice Giusy Versace, responsabile nazionale di Noi Moderati Donne, promuove a Milano il primo evento nazionale del movimento femminile del partito. L’appuntamento è in programma domani, sabato 7 marzo, alle ore 16, presso il Milan Marriott Hotel (via Washington, 66). Un momento di confronto e partecipazione che, attraverso dibattiti, approfondimenti, arte, spettacolo e testimonianze, intende valorizzare il ruolo delle donne nella società, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro, offrendo uno spazio di dialogo e proposta sui temi dell’impegno civile, della leadership femminile e delle pari opportunità. Non farà mancare la sua presenza, attraverso un videomessaggio, la Segretaria generale del Ppe, Dolores Montserrat. All’iniziativa prenderanno parte la Segretaria di Noi Moderati, On. Mara Carfagna, l’On. Michela Brambilla, l’On. Ilaria Cavo, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, la Sen. Mariastella Gelmini, l’On. Martina Semenzato, la

Vicepresidente di Noi Moderati Maria Chiara Fazio e Renata Polverini, Responsabile welfare di Noi Moderati. L’evento sarà l’occasione anche per fare il punto sul percorso di ascolto, confronto e proposta politica intrapreso in questi mesi dalla senatrice Versace, sui temi che riguardano da vicino le donne e il loro contributo alla crescita del Paese.

Redazione