PNRR. TRAM 7, PER LAVORI INDIFFERIBILI DAL 9 MARZO SOSPESO NEL QUARTIERE ADRIANO 

Assessore Granelli: “Necessario collegare la nuova tratta in fase di realizzazione entro l’estate. Servizio sostituito dal potenziamento della linea 86”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2026 – Per lavori indifferibili e non procrastinabili legati alle scadenze del PNRR, a partire da lunedì 9 marzo il servizio tram 7 sarà sospeso nel quartiere Adriano, fino all’estate, e sostituito da un collegamento autobus con il rafforzamento della linea 86.



Questa sospensione è dovuta alla necessità di realizzare prima del previsto il collegamento con la tratta Adriano-Gobba della tranvia 7, attualmente in fase di realizzazione. La programmazione iniziale di avanzamento dei lavori prevedeva di procedere prima con il completamento della nuova tratta, rinviando all’inverno l’esecuzione del raccordo con la linea esistente su via Adriano.



“Avevamo optato per la soluzione che avrebbe limitato l’impatto sull’attuale esercizio della linea 7 – spiega Marco Granelli, assessore alle Opere Pubbliche – ma in recenti interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Struttura di Missione PNRR, ci è stato chiarito che l’assenza del collegamento diretto tra la nuova tratta e la linea esistente in esercizio, comporterebbe la revoca dell’intero finanziamento. Alla luce di questa indicazione, è stato quindi necessario anticipare la realizzazione del raccordo, per terminarlo entro l’estate”.



La linea 7, per tutta la durata dei lavori, da piazzale Lagosta arriverà fino alla fermata di via Tremelloni-Anassagora e qui farà capolinea. Per raggiungere le successive fermate verrà predisposto un collegamento sostitutivo mediante rafforzamento delle corse della linea 86, con una 86 barrata, assicurando nelle ore di punta una frequenza di circa 7 minuti, come il tram.



Tutti i dettagli e le alternative saranno presenti sul sito di Atm.

Redazione