QUARTIERI. DOMANI EVENTO DI RESTITUZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO SUL FUTURO DELL’EX MERCATO SELINUNTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2026 – Domani, sabato 7 marzo, dalle ore 10 alle 13, si terrà l’evento di restituzione del percorso partecipativo sul futuro dell’ex Mercato Selinunte, “Tante idee per uno spazio”, durante il quale verranno condivise le proposte emerse e raccontati i prossimi passi.

All’evento parteciperanno gli assessori Lamberto Bertolé (Welfare), Fabio Bottero (Edilizia residenziale pubblica), Marco Granelli (Cura del territorio), Gaia Romani (Quartieri e Partecipazione) e la Presidente del Municipio 7, Silvia Fossati.

L’iniziativa si svolgerà presso l’ex mercato in piazzale Selinunte.

