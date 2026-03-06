SPORT. LA GIUNTA DICHIARA L’INTERESSE PUBBLICO PER LA PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA CILEA 61

Assenza di interesse pubblico per le proposte relative al Centro Tennis Washington di via Caboto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2026 – La Giunta comunale ha dichiarato la sussistenza dell’interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019. Il progetto, presentato dalla società Camfit SSD a.r.l. nel luglio 2025, prevede un investimento di 6.989.866 euro con una durata dell’affidamento pari a 25 anni. Come previsto dalla normativa (art. 4 del D.lgs. 38/2021), il proponente svilupperà ora il PFTE – Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – che costituirà la base per la successiva gara pubblica.



Il progetto prevede la realizzazione di due campi da calcio a 5, due campi da tennis e sei campi da padel, nuove aree verdi e una zona parcheggi conforme alle normative CONI. L’intervento non comporta alcun contributo economico da parte del Comune di Milano.

“Si tratta di un progetto importante – dichiara l’assessora allo Sport Martina Riva – che restituisce vita a un’area abbandonata da anni, ampliando un’offerta sportiva già molto ricca nel quartiere. Nel raggio di 500 metri si trovano infatti realtà come la Polisportiva Lombardia Uno, il Calcio Bonola e l’Accademia Inter. Allargando lo sguardo a un chilometro, sono presenti anche la U.S. Viscontini e diversi oratori con campi da calcio, basket e pallavolo”.



Nella scorsa seduta, la Giunta comunale ha deliberato l’assenza di interesse pubblico per le sette proposte relative alla riqualificazione e gestione del Centro Tennis Washington di via Caboto 6, in quanto non pienamente coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione. La gestione dell’impianto verrà quindi messa a gara con la procedura della concessione di servizi; fino all’aggiudicazione, il centro resterà aperto e gestito da Milanosport.





