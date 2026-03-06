Videomessaggio “Prega con il Papa” – Marzo: Per il disarmo e la pace

Video in lingua inglese

Video in lingua spagnola

Video in lingua italiana

(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 6 marzo 2026 – Pubblichiamo di seguito il testo del video con l’intenzione di preghiera del Santo Padre per il mese di marzo, diffusa attraverso la campagna “Pray with the Pope”, iniziatva del Pope’s Worldwide Prayer Network, sul tema Per il disarmo e la pace.

Video in lingua inglese

MARCH: For disarmament and peace

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amén.

Lord of Life,

you shaped every human being in your image and likeness.

We believe you created us for communion, not for war,

for fraternity, not for destruction.

You who greeted your disciples saying, “Peace be with you,”

grant us the gift of your peace

and the strength to make it a reality in history.

Today we lift up our prayer for peace in the world,

asking that nations renounce weapons

and choose the path of dialogue and diplomacy.

Disarm our hearts of hatred, resentment, and indifference,

so we may become instruments of reconciliation.

Help us understand that true security

does not come from control fueled by fear,

but from trust, justice, and solidarity among peoples.

Lord, enlighten the leaders of the nations,

so they may have the courage to abandon projects of death,

halt the arms race,

and place the lives of the most vulnerable at the center.

May the nuclear threat never again dictate the future of humanity.

Holy Spirit,

make us faithful and creative builders of daily peace:

in our hearts, our families,

our communities, and our cities.

May every kind word, every gesture of reconciliation,

and every choice for dialogue be seeds of a new world.

Amen.

Video in lingua spagnola

MARZO: Por el desarme y la paz

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Señor de la Vida,

que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza,

creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra,

para la fraternidad, no para la destrucción.

Tú que saludaste a tus discípulos diciendo: “La paz esté con vosotros”,

concédenos el don de tu paz

y la fortaleza para hacerla realidad en la historia.

Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo,

rogando que las naciones renuncien a las armas

y elijan el camino del diálogo y la diplomacia.

Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia,

para que podamos ser instrumentos de reconciliación.

Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad

no nace del control que alimenta el miedo,

sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos.

Señor, ilumina a los líderes de las naciones,

para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte,

detener la carrera armamentista,

y poner en el centro la vida de los más vulnerables.

Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad.

Espíritu Santo,

haz de nosotros constructores fieles y creativos de paz cotidiana:

en nuestro corazón, nuestras familias,

nuestras comunidades y nuestras ciudades.

Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación

y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo.

Amén.

Video in lingua italiana

MARZO: Per il disarmo e la pace

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Signore della Vita,

che hai plasmato ogni essere umano a tua immagine e somiglianza,

crediamo che tu ci abbia creati per la comunione, non per la guerra,

per la fraternità, non per la distruzione.

Tu che hai salutato i tuoi discepoli dicendo: “La pace sia con voi”,

donaci la tua pace

e la forza per renderla reale nella storia.

Oggi eleviamo la nostra supplica per la pace nel mondo,

chiedendo che le nazioni rinuncino alle armi

e scelgano la via del dialogo e della diplomazia.

Disarma i nostri cuori dall’odio, dal rancore e dall’indifferenza,

perché possiamo diventare strumenti di riconciliazione.

Aiutaci a comprendere che la vera sicurezza

non nasce dal controllo alimentato dalla paura,

ma dalla fiducia, dalla giustizia e dalla solidarietà tra i popoli.

Signore, illumina i leader delle nazioni,

affinché abbiano il coraggio di abbandonare i progetti di morte,

fermare la corsa agli armamenti

e mettere al centro la vita dei più vulnerabili.

Fa’ che la minaccia nucleare non condizioni mai più il futuro dell’umanità.

Spirito Santo,

rendici costruttori fedeli e creativi di pace quotidiana:

nei nostri cuori, nelle nostre famiglie,

nelle nostre comunità e nelle nostre città.

Che ogni parola gentile, ogni gesto di riconciliazione

e ogni scelta di dialogo siano semi di un mondo nuovo.

Amen.