Accerchiano, aggrediscono e rapinano un giovane tendendogli una trappola, presi

Questore; Revoca Permessi di Soggiorno, Espulsioni.

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 7 marzo 2026 – Nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia, al termine di una complessa attività informativa ed investigativa volta a prevenire e contrastare attività e fenomeni di criminalità diffusa che generano particolare allarme sociale nella collettività e che inevitabilmente incidono sul degrado urbano e sulla civile convivenza, hanno proceduto all’arresto di 2 giovani pregiudicati stranieri in esecuzione di altrettante Ordinanze di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari emesse dalla Autorità Giudiziaria bresciana[1].

I due individui, in concorso con un coetaneo bresciano già sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria al momento dei fatti, sono ritenuti essere gli autori di una efferata rapina aggravata commessa a Brescia lo scorso 15 dicembre, in zona Campo Marte, ai danni di un giovane.

Nello specifico gli indagati avrebbero attirato con una scusa la vittima all’interno di un garage ove, dopo averlo accerchiato e picchiato con violenti calci e pugni, lo avevano rapinato del giubbotto, delle scarpe, del monopattino e di altri effetti personali.

Le immediate attività di indagine condotte dalla Squadra Mobile avevano consentito di individuare, poco dopo il grave episodio delittuoso, il 21enne bresciano ritenuto essere uno degli autori.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione aveva dato esito positivo, in quanto erano stati rinvenuti il monopattino, le scarpe e le chiavi sottratte alla vittima; nell’occasione era stato altresì trovato un biglietto aereo per l’Australia, destinazione che il giovane aveva in programma di raggiungere nei giorni successivi al suo fermo. In considerazione di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori aveva emesso nei confronti di costui – in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – la Misura di Prevenzione Personale dell’AVVISO ORALE di PUBBLICA SICUREZZA, finalizzata alla successiva applicazione della Sorveglianza Speciale.

Anche le odierne Misure Restrittive sono state emesse dalla Autorità Giudiziaria a seguito dei mirati accertamenti investigativi compiuti dalla Squadra Mobile, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti e le singole responsabilità.

Il Questore Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto e dei loro precedenti specifici, ha disposto nei confronti dei 2 stranieri la Revoca dei Permessi di Soggiorno, in modo da poter poi procedere alle conseguenti ESPULSIONI dall’Italia una volta scontata la pena.

“Si è trattato di un gravissimo episodio criminale, connotato da particolare, immotivata violenza, che solo per un caso fortuito non ha avuto ben più tragiche conseguenze – ha evidenziato il Questore Sartori –. L’esito delle indagini effettuate dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Procura della Repubblica, così come la rapida esecuzione dei Provvedimenti cautelari emessi dall’Autorità Giudiziaria, rappresentano la maniera più efficace ad evitare la reiterazione di gravissimi reati, tali, peraltro, da destare particolare allarme sociale e compromettere la civile convivenza. L’obiettivo è quello di mantenere il più elevato possibile il livello di legalità nella nostra Provincia, facendo percepire alla cittadinanza la vicinanza delle Istituzioni”.

[1] Il provvedimento eseguito è stato emesso sulla scorta degli elementi probatori allo stato acquisiti, ragione per cui sussiste la presunzione di innocenza sino alla definitività del giudizio.