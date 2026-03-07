Brescia: arrestato per associazione con finalità di terrorismo

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 7 marzo 2026 – Un giovane di origine egiziana è stato arrestato dai poliziotti delle Digos di Brescia perché ritenuto partecipe di un’associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Il ragazzo era noto alle Forze dell’ordine perché nel 2024 era stato arrestato al termine di indagini scaturite dalla ricezione di informazioni provenienti da fonti di intelligence.

Le informazioni dimostravano l’attivismo dello stesso all’interno di network e social con tematiche jihadiste, attraverso i quali pubblicava contenuti inneggianti l’Is, la jihad islamica e la pratica del martirio. In particolare, era stata ricostruita l’attività preparatoria a colpire i fedeli cristiani frequentatori di una chiesa al centro di Bergamo.

Le nuove indagini degli agenti della Digos di Brescia e l’analisi dei dispositivi sequestrati all’arrestato hanno accertato che non si trattava di un “lupo solitario” anzi, all’opposto, faceva parte di un gruppo di fanatici che condividevano un gruppo di messaggistica interna chiamata “i pericolosi d’Egitto” ed era incardinato nell’associazione terroristica di matrice islamica chiamata “Islamic state Khorasan province (Iskp)”

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare la pianificazione di attentati terroristici che avrebbero colpito stadi e luoghi di culto, la volontà di arruolarsi tra i combattenti del Daesh in Mozambico e di come provvedesse al suo auto-addestramento consultando siti internet per la creazione di esplosivi e condividendo video riguardanti l’utilizzo di kalashnikov e combattimenti.

Approfondimento

La Polizia di Stato ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un giovane di origine egiziana in quanto ritenuto partecipe di un’associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Il soggetto è noto in quanto le DIGOS di Brescia e Bergamo, il 4 ottobre 2024, al termine di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, avevano eseguito a suo carico una misura di custodia cautelare in carcere per il delitto di apologia di delitti aggravata dalla finalità di terrorismo commesso attraverso una molteplicità di condotte, volte a propagandare ed esaltare le attività dell’Islamic State.

L’attività investigativa condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione/UCIGOS e dalle D.I.G.O.S. di Brescia e Bergamo traeva origine da informazioni ricevute dall’A.I.S.E., che consentivano agli investigatori di eseguire mirati approfondimenti nei confronti dell’indagato che dimostrava uno spiccato attivismo su diversi social e su taluni network virtuali giovanili, manifestando interesse per tematiche jihadiste. In particolare, grazie alle evidenze investigative, si era rilevato come il giovane si fosse costantemente impegnato nella condivisione ed esaltazione sul web di contenuti apologetici riguardanti l’I.S., la Jihad Islamica Palestinese e la pratica del martirio.

Dalle evidenze investigative era emersa la volontà dell’indagato di passare all’azione, ponendo in essere condotte violente contro i Kuffar, gli “infedeli”, in quanto cristiani. In particolare, era stata ricostruita l’attività preparatoria finalizzata a colpire i fedeli cristiani frequentatori di una chiesa al centro di Bergamo. Per tali fatti, il giovane è stato condannato in primo grado per aver fatto apologia di delitti con finalità di terrorismo, attraverso una molteplicità di iniziative, volte a propagandare ed esaltare le attività dello Stato islamico e la Jihad. Parallelamente, sono proseguite le indagini per ricostruire il circuito relazionale dell’indagato.

Le nuove indagini della DIGOS di Brescia e la puntuale analisi della copia forense dei dispositivi sequestrati all’indagato nel corso dell’operazione di Polizia Giudiziaria hanno disvelato come il giovane non fosse un semplice “lupo solitario”, operando in sinergia con altri soggetti e coordinandosi nella condivisione di progettualità terroristiche comuni e condivise. Nello specifico, si è accertata l’esistenza del gruppo su sistemi di messaggistica istantanea “I Pericolosi d’Egitto” e di una correlata associazione terroristica.

In ragione delle nuove evidenze emerse nel corso delle indagini, la Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia ha richiesto al G.I.P., l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, per il delitto p. e p. dall’art. 270 bis co. 1 e 2 c.p. in quanto partecipe all’associazione terroristica di matrice islamica denominata “Islamic State Khorasan Province (ISKP)” di stampo jihadista.

Le indagini hanno consentito di riscontrare, infatti, come l’indagato, quale partecipe del gruppo “I pericolosi d’Egitto”, pianificasse attentati terroristici, prendendo di mira Stadi e luoghi di culto, progettando di arruolarsi tra i combattenti del Daesh in Mozambico, e provvedesse al suo auto-addestramento consultando siti internet per la creazione di esplosivi e condividendo video riguardanti l’utilizzo di kalashnikov e combattimenti