Carnate, controlli straordinari della Polizia di Stato: identificate 122 persone e denunciate un minore per ricettazione e detenzione di stupefacenti

(mi-lorenteggio.com) Monza, 7 marzo 2026 – Nella serata del 7 marzo 2026 la Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Carnate, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano. L’attività, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto l’impiego di personale della Divisione Polizia Amministrativa e di pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Monza e della Brianza, con particolare attenzione all’area della stazione ferroviaria e alle principali vie di accesso al centro abitato. Nel corso dei controlli sono state identificate 122 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 42 veicoli, oltre a 4 esercizi commerciali. All’esito delle verifiche sono state elevate 13 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e 2 sanzioni amministrative per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, con contestuale sequestro della sostanza. Nel corso del servizio gli operatori hanno inoltre denunciato in stato di libertà un minore, trovato alla guida di un ciclomotore risultato provento di furto e in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, nonché di 5 compresse del medicinale Rivotril. La successiva perquisizione domiciliare ha dato esito negativo. Durante i controlli effettuati presso un esercizio pubblico situato nei pressi della stazione ferroviaria sono stati identificati 8 avventori, di cui 7 con precedenti di polizia; uno di essi è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e sanzionato amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. I servizi rientrano nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio disposte dalla Questura di Monza e della Brianza, nell’ambito delle indicazioni del Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, e proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di rafforzare la sicurezza nei centri urbani e nelle aree maggiormente frequentate dai cittadini.