Celebrazioni della Settimana Santa 2026 presiedute dal Papa

NOTIFICAZIONE

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2026

PRESIEDUTE DAL SANTO PADRE LEONE XIV

29 marzo 2026

DOMENICA DELLE PALME:

PASSIONE DEL SIGNORE

Commemorazione dell’ingresso del Signore

in Gerusalemme e Santa Messa

Cappella Papale

Piazza San Pietro, ore 10.00

Il Santo Padre Leone XIV presiederà la Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e la Santa Messa.

I Patriarchi, i Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi, che desiderano concelebrare sono pregati di trovarsi entro le ore 9.15 nella Cappella di San Sebastiano, portando con sé: i Patriarchi e i Cardinali la mitra bianca damascata, gli Arcivescovi e i Vescovi la mitra bianca semplice.

I Presbiteri che desiderano concelebrare e i Diaconi, muniti di apposito biglietto, richiesto a quest’Ufficio attraverso la procedura indicata nel sito https://biglietti.liturgiepontificie.va, vorranno trovarsi per le ore 9 direttamente nel settore loro riservato sul sagrato della Basilica di San Pietro, dove indosseranno amitto, camice, cingolo e stola rossa che avranno portato con sé.

In conformità al Motu Proprio «Pontificalis Domus», i componenti della Cappella Pontificia che desiderano partecipare alla celebrazione liturgica senza concelebrare, dovranno essere muniti della Notificazione che va richiesta tramite l’indirizzo e-mail: celebrazioni@celebra.va entro il 25 marzo. Tutti sono tenuti a indossare l’abito corale loro proprio e a farsi trovare per le ore 9.30 al Braccio di Costantino.

2 aprile 2026

GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA

Messa del Crisma

Basilica di San Pietro, ore 9.30

Il Santo Padre Leone XIV presiederà la Messa del Crisma concelebrata dai Patriarchi, Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e Presbiteri (diocesani e religiosi) presenti a Roma.

La Celebrazione Eucaristica sarà preceduta dalla preghiera dell’Ora Terza, con inizio alle ore 9.

I Patriarchi e i Cardinali, entro le ore 9.00, e gli Arcivescovi e Vescovi, entro le ore 8.30, si recheranno nella Cappella di San Sebastiano per indossare le vesti liturgiche, portando con sé: i Patriarchi e i Cardinali la mitra bianca damascata, gli Arcivescovi e i Vescovi la mitra bianca semplice.

I Presbiteri che desiderano concelebrare e i Diaconi, muniti di apposito biglietto richiesto a quest’Ufficio attraverso la procedura indicata nel sito https://biglietti.liturgiepontificie.va, vorranno trovarsi per le ore 8.30 al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e stola bianca.

Gli oli benedetti, come di consueto, potranno essere ritirati presso la Sacrestia della Basilica Lateranense.

GIOVEDÌ SANTO

«CENA DEL SIGNORE»

Messa vespertina

Cappella Papale

Basilica di San Giovanni in Laterano, ore 17.30

Il Santo Padre presiederà la Messa vespertina «Cena del Signore».

I Patriarchi, i Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi, che desiderano concelebrare sono pregati di trovarsi entro le ore 17.00 nel Palazzo Lateranense, portando con sé: i Patriarchi e i Cardinali la mitra bianca damascata, gli Arcivescovi e i Vescovi la mitra bianca semplice.

I Presbiteri della Curia Romana e della Diocesi di Roma che desiderano concelebrare, muniti di apposito biglietto richiesto all’Ufficio per la Formazione Liturgica e la Celebrazione dei Sacramenti del Vicariato di Roma, tramite l’indirizzo email: ufficioliturgico@diocesidiroma.it, fino a disponibilità di posti, sono pregati di trovarsi per le ore 16.30 nella sacrestia della Basilica, dove indosseranno l’amitto, il camice, il cingolo e la stola bianca che avranno portato con sé.

In conformità al Motu Proprio «Pontificalis Domus», i componenti della Cappella Pontificia che desiderano partecipare alla celebrazione liturgica senza concelebrare, dovranno essere muniti della Notificazione che va richiesta tramite l’indirizzo e-mail: celebrazioni@celebra.va entro il 28 marzo. Tutti sono tenuti a indossare l’abito corale loro proprio e a farsi trovare presso l’altare per le ore 17.00, al fine di occupare il posto che verrà loro indicato dai Cerimonieri Pontifici.

3 aprile 2026

VENERDÌ SANTO

«PASSIONE DEL SIGNORE»

Celebrazione della Passione del Signore

Cappella Papale

Basilica di San Pietro, ore 17.00

Il Santo Padre Leone XIV presiederà la Celebrazione della Passione del Signore.

I Patriarchi, i Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi indosseranno l’abito corale loro proprio, senza anello; quanti lo desiderano, potranno recarsi alla Cappella della reposizione del Santissimo Sacramento per una breve adorazione; quindi, entro le ore 16.30, occuperanno il posto loro assegnato presso l’altare della Confessione.

I Prelati, i Cappellani di Sua Santità e tutti gli altri che, in conformità al Motu Proprio «Pontificalis Domus» compongono la Cappella Pontificia, muniti della Notificazione richiesta tramite l’indirizzo email: celebrazioni@celebra.va entro il 28 marzo, e indossando l’abito corale loro proprio, sono pregati di trovarsi, per le ore 16.30, presso l’altare della Confessione per occupare il posto che verrà loro indicato dai Cerimonieri Pontifici.

Via Crucis

Colosseo, ore 21.15

Il Santo Padre Leone XIV presiederà il pio esercizio della «Via Crucis», al termine del quale impartirà la Benedizione Apostolica.

4-5 aprile 2026

DOMENICA DI PASQUA

«RISURREZIONE DEL SIGNORE»

Veglia Pasquale nella notte santa

Cappella Papale

Basilica di San Pietro, ore 21.00

Il Santo Padre Leone XIV presiederà la Veglia Pasquale nella notte santa.

I Patriarchi, i Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi, che desiderano concelebrare sono pregati di trovarsi entro le ore 20.30 nella Cappella di San Sebastiano, portando con sé: i Patriarchi e i Cardinali la mitra bianca damascata, gli Arcivescovi e i Vescovi la mitra bianca semplice.

I Presbiteri che desiderano concelebrare e i Diaconi, muniti di apposito biglietto richiesto a quest’Ufficio attraverso la procedura indicata nel sito https://biglietti.liturgiepontificie.va, fino a disponibilità di posti, vorranno trovarsi per le ore 20.00 al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e stola bianca.

In conformità al Motu Proprio «Pontificalis Domus», i componenti della Cappella Pontificia che desiderano partecipare alla celebrazione liturgica senza concelebrare, dovranno essere muniti della Notificazione che va richiesta tramite l’indirizzo e-mail: celebrazioni@celebra.va entro il 28 marzo. Tutti sono tenuti a indossare l’abito corale loro proprio e a farsi trovare presso l’altare della Confessione per le ore 20.30, al fine di occupare il posto che verrà loro indicato dai Cerimonieri Pontifici.

Messa del giorno

Cappella Papale

Piazza San Pietro, ore 10.15

Il Santo Padre Leone XIV presiederà la Messa del giorno.

I Patriarchi, i Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi, che desiderano concelebrare sono pregati di trovarsi entro le ore 9.45 nella Cappella di San Sebastiano, portando con sé: i Patriarchi e i Cardinali la mitra bianca damascata, gli Arcivescovi e i Vescovi la mitra bianca semplice.

I Presbiteri che desiderano concelebrare e i Diaconi, muniti di apposito biglietto richiesto a quest’Ufficio attraverso la procedura indicata nel sito https://biglietti.liturgiepontificie.va, vorranno trovarsi per le ore 9.15 al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e stola bianca.

In conformità al Motu Proprio «Pontificalis Domus», i componenti della Cappella Pontificia che desiderano partecipare alla celebrazione liturgica senza concelebrare, dovranno essere muniti della Notificazione che va richiesta tramite l’indirizzo e-mail: celebrazioni@celebra.va entro il 28 marzo. Tutti sono tenuti a indossare l’abito corale loro proprio e a farsi trovare sul sagrato della Basilica di San Pietro per le ore 9.45, al fine di occupare il posto che verrà loro indicato dai Cerimonieri Pontifici.

Benedizione «Urbi et Orbi»

Loggia centrale della Basilica di San Pietro, ore 12.00

Il Santo Padre Leone XIV rivolgerà il Suo messaggio pasquale al mondo e impartirà la Benedizione «Urbi et Orbi».

Città del Vaticano, 7 marzo 2026