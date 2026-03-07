Ceriano – Le grandi scrittrici italiane in una mostra in Biblioteca

Giornata internazionale della donna, evento e vetrina speciale



(mi-lorenteggio.com), Si aprirà venerdì 6 marzo, all’interno della Biblioteca civica di Ceriano Laghetto la mostra “Tra numeri e storie. Scrittrici italiane che hanno rivoluzionato la storia della letteratura”.

Si tratta di una esposizione composta da sette pannelli dedicati a figure fondamentali della letteratura italiana: Grazia Deledda, Alda Merini, Natalia Ginzburg, Dacia Maraini, Elsa Morante, Oriana Fallaci e Michela Murgia.

Ogni pannello presenta una breve biografia dell’autrice, una bibliografia essenziale, una citazione significativa e un dato numerico legato alla produzione dell’autrice, evidenziando il numero delle opere pubblicate nel corso della sua carriera.

La mostra sarà osservabile sabato e domenica dalle vetrate della biblioteca, mentre durante la settimana sarà visitabile all’interno, negli orari di apertura.

All’interno dell’iniziativa, promossa in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, è stata inoltre allestita in Biblioteca una sezione tematica con una selezione di libri di scrittrici, dedicata alle autrici protagoniste della mostra e ad altre importanti voci femminili della letteratura italiana, offrendo così al pubblico la possibilità di approfondire questo tema attraverso la lettura.

“Valorizzare il contributo delle donne alla cultura non significa solo ricordare grandi nomi, ma restituire loro il giusto spazio nella narrazione collettiva” -spiega l’Assessora alla Cultura, Federica Manno. “Questa mostra mette in luce non solo le storie personali, ma anche i numeri importanti della loro produzione, a testimonianza di un impegno intellettuale che ha inciso profondamente nel panorama letterario italiano”.