Rozzano. 8 Marzo, insieme per celebrare la Festa della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune promuove una camminata collettiva aperta a tutta la cittadinanza con partenza da piazza Foglia e percorso nel Parco 1. L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle ore 10, nell’area antistante il Municipio.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 7 marzo 2026 – Un programma articolato accompagnerà le celebrazioni dell’8 marzo. Cuore della giornata sarà l’evento “8 Marzo, camminiamo insieme”, con ritrovo in piazza Foglia.

La mattinata si aprirà alle ore 10 con l’esibizione della scuola di danza ICADO, che proporrà coreografie di danza neoclassica e moderna tratte dallo spettacolo “4moon”, dedicate ai temi della forza, dell’armonia e della libertà. Al termine saranno distribuite ai partecipanti magliette gialle con una frase simbolica dedicata alla ricorrenza. A seguire prenderà il via la camminata nel Parco 1, lungo un percorso accessibile, pensato per favorire la più ampia partecipazione.

“Invitiamo la cittadinanza a essere presente a questo momento di comunità. L’8 marzo non è solo una ricorrenza simbolica nel calendario civile, ma rappresenta un’occasione significativa per fermarsi a riflettere sul ruolo fondamentale delle donne nella nostra società, nella famiglia, nel lavoro e nella vita pubblica – dichiara il sindaco Mattia Ferretti. Come amministrazione crediamo che momenti di condivisione come questo siano importanti per rafforzare il senso di comunità e per promuovere una cultura fondata sull’ascolto, sulla collaborazione e sul reciproco rispetto.

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna, oggi a Rozzano celebriamo le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne. Ma e’ anche un momento di riflessione sulle sfide che ancora restano aperte – commenta Il vicesindaco e assessore alle associazioni e pari opportunità Maria Laura Guido. Sono particolarmente orgogliosa che le associazioni del nostro territorio abbiano scelto di proporre diverse iniziative. Questo dimostra che Rozzano è una comunità viva, sensibile, capace di fare rete e di trasformare una data simbolica in un percorso condiviso”.

L’assessore alle politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere Lucia Galeone aggiunge: “Abbiamo voluto un’iniziativa che unisse riflessione e partecipazione attiva. La camminata e il simbolo delle magliette gialle richiamano un impegno concreto e quotidiano contro ogni forma di discriminazione. Celebrare l’8 marzo insieme non è soltanto un gesto simbolico, ma un modo concreto per ribadire valori che devono accompagnarci ogni giorno dell’anno”.

Nel corso della giornata sono previsti ulteriori appuntamenti. Dalle 10 alle 12 l’associazione Resilia, nella palestra di via Garofani 21, proporrà “Un momento tutto per me”, percorso di movimento danzato e arte terapia (prenotazione via WhatsApp al 3273882908).

Alle ore 15 l’associazione Ape Natura, all’Oasi Smeraldino in via Monte Amiata, organizzerà “Madre Terra è Donna”, esperienza tra natura ed emozioni seguita alle 16.30 da un laboratorio creativo (prenotazioni al 3388713534).

Alle 16 il centro anziani Pertini, in via Matteotti, ospiterà uno spettacolo musicale con pianoforte, clarinetto e soprano; alle 16.30, nella sede dell’associazione Beth Ezer in via Curiel, si terranno laboratori creativi.

Un insieme di iniziative che coinvolge istituzioni e associazioni per valorizzare l’8 marzo come occasione di partecipazione e consapevolezza condivisa.

