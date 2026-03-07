SERVIZI ANTI “ASPETTONI” SULLA SS336 A MALPENSA : CONTROLLATI 282 VEICOLI E CONTESTATE 95 VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

(mi-lorenteggio.com) Varese, 7 marzo 2026 – Nei giorni 4, 5 e 6 marzo u.s. la Polizia di Stato di Varese ha coordinato un servizio di contrasto al fenomeno dei c.d. “aspettoni”, automobilisti che, in luogo delle apposite aree di parcheggio e sosta, utilizzano le piazzole di emergenza situate nei pressi delle uscite che conducono all’aeroporto di Malpensa per attendere familiari o amici in arrivo presso il citato aeroporto, abitudine che mette a serio rischio l’incolumità dei viaggiatori e la fluidità della circolazione in un tratto stradale ad alta densità di traffico.

Nel corso del servizio, effettuato da pattuglie della Questura di Varese e dei Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e delle Polizie Locali di Ferno e Somma Lombardo, sono stati controllati 282 veicoli e sono state accertate e contestate 95 violazioni al codice della Strada, di cui 62 per divieto di sosta o parcheggio fuori centri abitati e violazione delle norme che regolano la fermata e la sosta di emergenza.

​La necessità di contrastare tali comportamenti illeciti è emersa in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, atteso che il fenomeno, specifica violazione al Codice della Strada, causa evidenti pericoli alla circolazione stradale, aumentando il rischio di incidenti nel tratto viario in oggetto con conseguenti turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, tanto che sono in corso da parte di ANAS gli approfondimenti relativi al posizionamento di telecamere nelle piazzole di emergenza interessate, al fine di una più incisiva e continua azione di contrasto ai contravventori, che spesso, tra l’altro, hanno l’abitudine di gettare in loco rifiuti di ogni genere, creando disdoro e deturpando l’ambiente circostante.

I controlli proseguiranno con regolarità anche nei prossimi giorni, per garantire il massimo livello di sicurezza per gli utenti della strada e dell’Aeroporto.

Redazione